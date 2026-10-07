La sfida Panathinaikos-Fenerbahce è in programma giovedì 8 ottobre alle 20:15 italiane al Telekom Center Athens, per la quarta giornata della regular season di Eurolega. Entrambe arrivano all'appuntamento con un percorso netto di tre vittorie, dopo il 90-67 del Panathinaikos contro il Maccabi e il 76-66 del Fenerbahce su Dubai. VEDI PANATHINAIKOS-FENERBAHCE IN DIRETTA STREAMING SU BET365 Per seguire il grande basket europeo puoi consultare il programma delle gare e le opportunità disponibili: suGoldbet trovi le partite disponibili in diretta, suLottomatica puoi consultare il programma del basket live, mentreVincitu permette di accedere allo streaming di Panathinaikos-Fenerbahce. Dove vedere Panathinaikos-Fenerbahce in diretta TV e streaming La sfida rientra nella programmazione italiana dell'Eurolega, i cui diritti sono trasmessi da Sky Sport e NOW. La programmazione pubblicata da Sky per l'8 ottobre conferma le gare di Eurolega della giornata sui propri canali, mentre il match tra Panathinaikos e Fenerbahce è previsto alle 20:15 italiane. Partita: Panathinaikos-Fenerbahce

Panathinaikos-Fenerbahce Competizione: Eurolega 2026/27

Eurolega 2026/27 Giornata: 4ª giornata

4ª giornata Data: giovedì 8 ottobre 2026

giovedì 8 ottobre 2026 Orario: 20:15

20:15 Palazzetto: Telekom Center Athens

Telekom Center Athens Diretta TV: Sky Sport

Sky Sport Streaming: NOW

NOW Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitu Panathinaikos-Fenerbahce: data, orario e informazioni sulla partita Il dato più interessante è il 3-0 condiviso dalle due squadre. Il Panathinaikos ha aperto la stagione superando Paris, ASVEL e Maccabi, segnando almeno 90 punti in tutte e tre le partite e imponendo un ritmo molto alto. Contro il Maccabi è arrivato un successo per 90-67 con Guerschon Yabusele autore di 17 punti, mentre Sylvain Francisco ha confermato il proprio impatto nella costruzione del gioco. Il Fenerbahce ha invece superato Real Madrid, Bayern Monaco e Dubai. Nell'ultima partita ha chiuso 76-66 dopo aver controllato a lungo il match: Marcus Bingham Jr. ha segnato 20 punti con 8 rimbalzi, mentre Wade Baldwin ne ha aggiunti 14. Il momento del Panathinaikos Zeljko Obradovic ha riportato una precisa identità alla squadra, che sta producendo risultati anche con un organico condizionato dalle assenze. L'ultimo injury report disponibile per la gara con Maccabi indicava Kendrick Nunn, Kostas Sloukas, Moustapha Fall, Nigel Hayes-Davis e Juancho Hernangomez indisponibili; la situazione dovra quindi essere rivalutata prima della quarta giornata. Nonostante le assenze, Mathias Lessort è tornato centrale nel sistema, mentre Yabusele ha dato fisicità e pericolosità sul perimetro e Francisco ha offerto punti e creazione dal palleggio. La profondità del roster permette inoltre a Obradovic di alternare quintetti molto diversi senza abbassare il livello atletico. Il momento del Fenerbahce Il Fenerbahce di Sarunas Jasikevicius arriva ad Atene con un percorso altrettanto pulito. Il 76-66 contro Dubai ha mostrato una squadra capace di controllare il ritmo anche dopo il tentativo di rimonta degli avversari: sul 61-61, Fenerbahce ha risposto con Shavon Shields, Braxton Key e Bingham, chiudendo la gara. Il rendimento di Talen Horton-Tucker e Wade Baldwin e la fisicita di Shields, Key e Bingham rappresentano alcune delle armi piu importanti di una squadra che puo alternare attacchi in transizione e possessi piu ragionati. La profondita comprende anche Nicolò Melli e Sertaç Sanli, due giocatori con esperienza europea di alto livello. Le chiavi tattiche di Panathinaikos-Fenerbahce Il primo duello sara quello tra ritmo offensivo e capacita di contenere le transizioni. Il Panathinaikos ha mostrato una produzione offensiva molto alta, mentre Fenerbahce ha concesso appena 68 punti a partita nelle prime tre uscite secondo i dati disponibili dopo la vittoria su Dubai. Sara inoltre importante il lavoro sul pick and roll centrale: Francisco e Grant possono attaccare il primo difensore e creare vantaggi, mentre Fenerbahce puo rispondere con la fisicita di Baldwin e la versatilita dei suoi lunghi. Sul lato greco, il rientro degli assenti potrebbe cambiare profondamente le rotazioni e le soluzioni disponibili. I probabili quintetti iniziali di Panathinaikos-Fenerbahce Le rotazioni viste nell'ultima giornata offrono una prima indicazione, ma gli eventuali rientri dall'infermeria potrebbero modificare sensibilmente le scelte dei due allenatori. Panathinaikos: Jerian Grant, Panagiotis Kalaitzakis, Guerschon Yabusele, Lefteris Mantzoukas, Konstantinos Mitoglou Fenerbahce: Trent Forrest, Talen Horton-Tucker, Shavon Shields, Braxton Key, Sertaç Sanli