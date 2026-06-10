La finale della Basket League greca entra in un momento decisivo con gara 4 tra Panathinaikos e Olympiakos, una sfida che potrebbe indirizzare in maniera definitiva l'assegnazione del titolo nazionale. La serie ha rispettato le attese della vigilia, regalando un confronto intenso tra le due grandi protagoniste del basket ellenico. Dopo tre partite, l'Olympiakos conduce 2-1 e ha quindi la possibilità di avvicinarsi sensibilmente al traguardo, mentre il Panathinaikos è chiamato a reagire davanti al proprio pubblico per evitare di ritrovarsi con le spalle al muro. Guarda ora Panathinaikos-Olympiakos GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Qui Panathinaikos

Il Panathinaikos si presenta a questo appuntamento con la necessità di vincere ma anche con la consapevolezza di aver già dimostrato di poter mettere in difficoltà i rivali storici. La formazione ateniese ha chiuso la stagione regolare nelle zone altissime della classifica grazie a un rendimento estremamente solido, costruito soprattutto sulla qualità della fase difensiva, risultata la migliore dell'intero campionato.

Il percorso nei playoff era stato praticamente impeccabile fino all'atto conclusivo. Prima Mykonos e poi PAOK sono state eliminate senza concedere neppure una partita, confermando la superiorità del Panathinaikos nelle serie precedenti. La finale contro l'Olympiakos si è però rivelata molto più equilibrata e complessa. Nonostante il ko subito in gara 3, la squadra di Atene può aggrapparsi al rendimento casalingo, elemento che potrebbe rivelarsi determinante in una sfida da dentro o fuori. Davanti ai propri tifosi è infatti arrivata l'unica vittoria della serie e l'obiettivo è replicare quella prestazione per riportare il confronto al quinto e decisivo episodio.

Qui Olympiakos

L'Olympiakos continua invece a confermarsi la squadra di riferimento del basket greco. I biancorossi hanno dominato la stagione regolare chiudendo con un impressionante percorso immacolato, senza sconfitte in campionato e con il miglior attacco della competizione. Una superiorità che è proseguita anche nella post-season, dove Kolossos Rhodes e AEK Atene sono state superate senza particolari difficoltà e senza lasciare per strada alcuna gara.

L'unica battuta d'arresto è arrivata proprio in questa finale, nel match disputato sul parquet del Panathinaikos. Un risultato che non ha però scalfito le certezze della squadra, capace di reagire immediatamente riportandosi avanti nella serie grazie al successo ottenuto in gara 3. Ora l'Olympiakos si trova in una posizione favorevole: con il vantaggio del 2-1 e la possibilità di chiudere la pratica nelle prossime due partite, serve però quel successo esterno che finora è mancato per completare l'opera e avvicinarsi al titolo nazionale.

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