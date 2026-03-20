Panathinaikos-Stella Rossa: dove vedere l’Eurolega in Streaming e in TV

Sfida ad alta tensione in Eurolega tra Panathinaikos e Stella Rossa, in programma venerdì 20 marzo alle ore 20:15. Si tratta di un confronto fondamentale in ottica playoff: i greci cercano punti preziosi per restare agganciati alla zona play-in, mentre i serbi vogliono consolidare la propria posizione tra le prime della classifica. Il fattore campo potrebbe incidere, ma l’equilibrio resta massimo in una gara che promette spettacolo.
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Qui Panathinaikos—
Il Panathinaikos arriva a questa sfida con fiducia dopo una vittoria sofferta ma pesante contro lo Žalgiris Kaunas. I greci hanno mostrato segnali di crescita nelle ultime settimane, riuscendo a risalire la classifica grazie soprattutto alle prestazioni dei loro uomini chiave. Davanti al proprio pubblico restano una squadra difficile da affrontare.
Qui Stella Rossa—
La Stella Rossa invece è una delle squadre più in forma del momento. Il successo contro la capolista Fenerbahçe ha confermato il valore del roster e il buon lavoro dello staff tecnico. I serbi arrivano con entusiasmo e continuità di risultati, dimostrando di poter essere competitivi anche lontano da casa.
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