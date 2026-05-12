A Toumba non serve vedere il campo per capire che sta per giocarsi qualcosa di enorme. Basta ascoltare. Le moto che rallentano attorno allo stadio, i fumogeni già accesi ore prima del calcio d’inizio, le urla che scendono dai balconi di Salonicco. È un rumore continuo, quasi fisico. E quando arriva l’AEK, quel rumore diventa ancora più pesante. Mercoledì 13 maggio 2026, alle 18:30, PAOK e AEK Atene si affronteranno in una sfida che mette davanti le due squadre migliori del campionato greco. L’AEK si presenta a Toumba da campione della Super League dopo il successo contro il Panathinaikos, mentre il PAOK arriva dal pareggio contro l’Olympiacos con la sensazione di essere ancora abbastanza forte per mettere in difficoltà chiunque. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI PAOK-AEK ATENE CLICCA SU BET365.

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Dove vedere Paok-Aek Atene in diretta TV ed in streaming LIVE

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Il momento del PAOK

La squadra di Salonicco continua a mantenere grande solidità soprattutto nelle gare più pesanti. Il pareggio contro l’Olympiacos ha confermato la capacità del PAOK di restare sempre dentro le partite anche quando soffre. Konstantelias continua a essere il giocatore più creativo della squadra, mentre Jeremejeff sta vivendo un ottimo momento realizzativo. In casa il PAOK tende ad aumentare enormemente intensità e aggressività, trascinato dall’atmosfera di Toumba.

Il momento dell’AEK

L’AEK arriva invece nel momento psicologicamente migliore possibile: titolo conquistato, serie positiva aperta e una squadra che sembra aver trovato equilibrio perfetto tra qualità offensiva e solidità difensiva. I numeri recenti parlano chiarissimo. La squadra di Nikolic concede pochissimo e continua a controllare il ritmo delle partite con grande maturità. Jovic resta il riferimento offensivo principale, mentre Razvan Marin continua a dare ordine e qualità in mezzo al campo.

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