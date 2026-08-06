Dopo aver superato con autorità il turno precedente, PAOK e Anderlecht si ritrovano di fronte nel primo atto del terzo turno preliminare di Europa League. La sfida, in programma giovedì 6 agosto alle ore 19:45 allo stadio Toumba di Salonicco, mette in palio un vantaggio prezioso in vista del ritorno, con due club abituati a recitare un ruolo importante nelle competizioni UEFA. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI PAOK-ANDERLECHT CLICCA SU BET365.

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Il momento del PAOK

L'arrivo di Alessio Lisci ha dato nuova linfa alla formazione greca, che ha eliminato la Dinamo Kiev vincendo sia all'andata sia al ritorno. Il PAOK ha mostrato solidità, organizzazione e una buona qualità nella gestione delle due fasi, confermando di attraversare uno dei momenti più convincenti dell'ultimo periodo. Davanti ai propri tifosi cercherà di sfruttare l'atmosfera della Toumba per indirizzare subito il doppio confronto.

Il momento dell'Anderlecht

Anche l'Anderlecht arriva con fiducia dopo aver avuto la meglio sull'Hammarby nel turno precedente. I belgi hanno saputo gestire la qualificazione con maturità, crescendo soprattutto nella gara di ritorno. La trasferta in Grecia rappresenta però un test di livello superiore, in un ambiente tradizionalmente difficile per qualsiasi avversario.

Probabili formazioni di Paok-Anderlecht

Il PAOK dovrebbe confermare il 4-2-3-1 che ha dato ottime risposte contro la Dinamo Kiev. Santamaria e Zafeiris agiranno davanti alla difesa, mentre Konstantelias, Zivkovic e Taison supporteranno l'unica punta Mythou.

L'Anderlecht dovrebbe invece affidarsi a un undici equilibrato, con Coosemans tra i pali e Augustinsson sulla corsia sinistra. In avanti toccherà a Sikan guidare il reparto offensivo, sostenuto dagli inserimenti di Seke e Saliba.

PAOK (4-2-3-1): Pavlenka; Kenny, Hatzidiakos, Michailidis, Gomez; Santamaria, Zafeiris; Zivkovic, Konstantelias, Taison; Mythou.

Anderlecht (4-3-3): Coosemans; Maamar, Petrot, Biancone, Augustinsson; Llansana, Kana, Saliba; Nga Kana, Seke, Sikan.

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