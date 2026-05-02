La Ligue 1 propone una sfida molto equilibrata tra due squadre appaiate in classifica: Paris FC-Brest, in programma domenica 3 maggio alle ore 17:15. Entrambe le formazioni sono a quota 38 punti, in piena zona metà classifica, e cercano un successo per chiudere la stagione con ambizioni di parte sinistra della graduatoria. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il momento delle due squadre

Il

, allenato da Stéphane Gilli, si presenta con un 4-3-3 offensivo e dinamico, basato su qualità nel possesso e rapidità negli ultimi metri. Kebbal e Krasso saranno i principali riferimenti offensivi, supportati da un centrocampo tecnico con Melou e Lopez.

Il Brest, guidato da Éric Roy, risponde con un 4-2-3-1 equilibrato e strutturato, che punta su compattezza e ripartenze veloci. Ajorque agirà da terminale offensivo, supportato da Del Castillo ed Edimbe nella fase creativa.

Le probabili formazioni di Paris FC-Brest

Ci si attende una partita molto equilibrata, con entrambe le squadre pronte a giocarsi il possesso e a cercare il controllo del ritmo. Il Paris FC proverà a spingere con il proprio tridente offensivo, mentre il Brest cercherà solidità e pericolosità in transizione. In una gara così bilanciata, precisione e gestione degli episodi saranno determinanti.

Paris FC (4-3-3): Nkambadio, Smet, Otavio, Mbow, Traoré, Camara, Melou, Lopez, Simon, Krasso, Kebbal. Allenatore: Stéphane Gilli

Brest (4-2-3-1): Majecki, Locko, Coulibaly, Diaz, Lala, Magnetti, Chotard, Mboup, Del Castillo, Edimbe, Ajorque. Allenatore: Éric Roy

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