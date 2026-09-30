Paris e Zalgiris Kaunas si affrontano nella terza giornata di Eurolega con due situazioni di classifica differenti. I francesi sono ancora alla ricerca del primo successo stagionale dopo due sconfitte, mentre i lituani hanno già trovato una vittoria, ottenuta in trasferta contro la Stella Rossa, prima di cedere di misura all’Olympiacos. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Anche il confronto diretto recente sorride allo Zalgiris, che ha vinto gli ultimi tre precedenti, compreso quello dello scorso aprile. Prima della palla a due puoi dare uno sguardo anche agli altri appuntamenti sportivi della giornata: CONSULTA GLI EVENTI LIVE DISPONIBILI SU GOLDBET, SCOPRI LE DIRETTE PRESENTI NEL PALINSESTO DI LOTTOMATICA oppure VERIFICA SU VINCITÙ GLI EVENTI SPORTIVI IN PROGRAMMA.

Dove vedere Paris-Kaunas in TV e Streaming

Paris-Kaunas si gioca giovedì 1 ottobre alle ore 20:45 all'Arena Porte de La Chapelle di Parigi ed è valida per il terzo turno dell'Eurolega 2026/27. La partita non sarà trasmessa in Italia, ma tifosi e telespettatori potranno seguire la sfida in tempo reale, consultando le pagine social e i siti ufficiali dei due club.

Qui Paris

Qui Kaunas

Paris-Kaunas: data, orario e canali

Partita : Paris-Kaunas

: Competizione: Eurolega 2026/2027

Giornata: Terza giornata

Data: Giovedì 1 ottobre 2026

Giovedì 1 ottobre Orario: 20:45

Stadio: Arena Porte de La Chapelle di Parigi

Arena Diretta TV: nessuna copertura televisiva

Diretta streaming ufficiale: nessuna copertura

Ilarriva all’appuntamento con l’ancora a secco di vittorie dopo le prime due giornate della nuova stagione. La squadra francese ha perso entrambe le gare disputate, cedendo prima sul campo del Panathinaikos per 91-72 e poi, il 29 settembre, davanti al proprio pubblico contro il Partizan per 92-79. Il bilancio recente resta quindi negativo, con quattro sconfitte nelle ultime cinque partite di Eurolega.Lo Zalgirissi presenta invece con un successo e una sconfitta nelle prime due uscite stagionali. Dopo l’83-77 ottenuto in trasferta contro la Stella Rossa, la formazione lituana è stata battuta in casa dall’per 93-91 nell’ultima giornata.