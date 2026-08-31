Parma-Cremonese arriva al Tardini in una di quelle sere in cui la Coppa Italia può trasformarsi da appuntamento di inizio stagione a scorciatoia per ritrovare entusiasmo. Martedì 1 settembre 2026 emiliani e lombardi si giocano infatti in novanta minuti la possibilità di lasciarsi alle spalle le prime fatiche del campionato e aprire una porta decisamente più invitante: quella degli ottavi di finale contro il Como. Il Parma di Carlos Cuesta sa già quanto può essere utile questa competizione per prendere slancio, visto che proprio qui ha raccolto l'unica vittoria ufficiale della sua giovane stagione. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365

La Cremonese di Marco Giampaolo, invece, attraversa l'Emilia con la necessità di trovare quelle risposte che finora sono arrivate soltanto a intermittenza. Al Tardini, dunque, la coppa smette presto di essere un'alternativa al campionato: per entrambe può diventare il modo più rapido per cambiare umore e prospettive.

Parma-Cremonese si gioca martedì 1 settembre alle ore 18:00 allo Stadio Ennio Tardini ed è valida per i sedicesimi di finale della Coppa Italia 2026/27. La partita sarà trasmessa in diretta TV e in chiaro su Italia 1. Sarà possibile seguire l'incontro anche gratuitamente in streaming su Mediaset Infinity e SportMediaset, senza necessità di sottoscrivere un abbonamento. La telecronaca di Parma-Cremonese sarà affidata a Massimo Callegari ed Emiliano Viviano. Al termine delle partite della giornata spazio anche allo studio di Coppa Italia condotto da Monica Bertini.

Il Parma torna dove ha già trovato risposte

Le prime giornate di campionato non hanno regalato a Carlos Cuesta la partenza sperata. Il Parma sta ancora cercando continuità e soprattutto quella sicurezza necessaria per trasformare le buone fasi di gioco in risultati. Due sconfitte nelle prime due gare, contro Cagliari e Juventus, hanno minato la tranquillità del mister spagnolo, che attende innesti dalle ultime ore di calciomercato. La Coppa Italia, al contrario, ha già regalato una serata positiva ai ducali.

Nel turno precedente il Parma ha eliminato il Catania, trovando soprattutto in Simone Lontani un protagonista inatteso ma estremamente concreto. La doppietta del giovane talento ha indirizzato la qualificazione e potrebbe convincere Cuesta a concedergli un'altra opportunità. La gara con la Cremonese offre inoltre la possibilità di sfruttare nuovamente il fattore Tardini. Il Parma dovrebbe assumersi maggiormente la responsabilità della costruzione, cercando di controllare il possesso e obbligare gli avversari ad abbassarsi.

Cuesta dovrà però decidere quanto ruotare. La vicinanza con gli impegni di campionato suggerisce qualche modifica, ma la prospettiva di raggiungere gli ottavi rende difficile immaginare un Parma completamente rivoluzionato. E c'è anche una questione di tradizione. La Coppa Italia occupa un posto importante nella storia del club emiliano, che ha sollevato il trofeo tre volte. Il presente è completamente diverso rispetto all'epoca d'oro dei ducali, ma una notte a eliminazione diretta al Tardini conserva inevitabilmente un sapore particolare.

TURIN, ITALY - AUGUST 29: Francisco Conceicao of Juventus is challenged by Emanuele Valeri of Parma during the Serie A match between Juventus and Parma Calcio at Allianz Stadium on August 29, 2026 in Turin, Italy. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)

Cremonese, la coppa come possibile interruttore

Anche la Cremonese ha già scoperto quanto una partita di coppa possa essere utile per cambiare atmosfera. I grigiorossi hanno eliminato la Sampdoria nel turno precedente, ma l'avvio del campionato ha successivamente riportato in superficie alcune difficoltà. La squadra di Marco Giampaolo deve soprattutto riuscire a trasformare il possesso e la costruzione della manovra in una maggiore presenza nell'area avversaria. Al Tardini servirà però anche equilibrio.

La Cremonese potrebbe lasciare inizialmente l'iniziativa al Parma e cercare di colpire quando gli emiliani perderanno il pallone. Una partita aperta e giocata continuamente da una parte all'altra rischierebbe infatti di favorire maggiormente la qualità individuale dei padroni di casa. Giampaolo avrà bisogno soprattutto di una squadra corta, capace di non concedere spazio tra centrocampo e difesa. Da lì potrebbe nascere la possibilità di trascinare il Parma in una gara più sporca e combattuta, nella quale ogni episodio assumerebbe un peso maggiore. Per una formazione ancora alla ricerca della propria identità, eliminare un'avversaria di Serie A in trasferta rappresenterebbe molto più di una semplice qualificazione.

Le chiavi di Parma-Cremonese

La natura della competizione potrebbe condizionare profondamente l'andamento della partita. Non esiste possibilità di recuperare punti la settimana successiva: Parma-Cremonese è una sfida a eliminazione diretta e questo potrebbe spingere entrambe a ridurre inizialmente i rischi. Il Parma dovrebbe provare a governare maggiormente il pallone, utilizzando Bernabé per dare qualità alla costruzione e cercando di portare rapidamente gli esterni offensivi nell'uno contro uno.

La Cremonese potrebbe rispondere cercando maggiore verticalità. Recuperare palla nella propria metà campo e superare velocemente il centrocampo consentirebbe ai grigiorossi di evitare la pressione emiliana e attaccare una difesa non ancora completamente sistemata. Un'altra variabile sarà rappresentata dalle seconde palle. Se la partita dovesse diventare fisica e frammentata, la capacità di conquistare i palloni vaganti a centrocampo potrebbe risultare decisiva per stabilire quale squadra riuscirà a giocare più frequentemente nella metà campo avversaria. E poi ci sono i calci piazzati. In una sfida nella quale l'equilibrio potrebbe durare a lungo, una punizione laterale o un calcio d'angolo possono trasformarsi nell'episodio che cambia completamente il copione.

Parma-Cremonese: data, orario e canali