Due squadre, otto partite complessive e ancora nessuna vittoria. Parma-Genoa arriva alla quinta giornata con una classifica che rende il confronto del Tardini molto più pesante di quanto normalmente possa esserlo una partita di settembre. Entrambe hanno raccolto un solo punto nelle prime quattro giornate. Il Parma è reduce dal 2-1 subito sul campo del Como, terza sconfitta di questo avvio di campionato. La rete di Romero ha riaperto una gara che sembrava già chiusa e il finale ha lasciato a Carlos Cuesta almeno qualche segnale sul quale lavorare. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Il Genoa ha invece interrotto la serie di sconfitte pareggiando contro il Frosinone. Vasquez ha segnato il gol dell'1-1, prima di lasciare i rossoblù in inferiorità numerica nel finale per un'espulsione che gli impedirà di esserci al Tardini. La classifica dice Parma diciassettesimo e Genoa diciannovesimo. A settembre è presto per parlare di verdetti. Non altrettanto per cominciare a riconoscere uno scontro diretto. Nell’attesa che inizi la partita, puoi esplorare anche gli altri eventi sportivi previsti nel palinsesto: ENTRA SU GOLDBET E SCOPRI QUALI APPUNTAMENTI PUOI SEGUIRE IN DIRETTA, VAI SU LOTTOMATICA E CONTROLLA GLI EVENTI DISPONIBILI LIVE oppure APRI VINCITÙ E SCEGLI TRA LE DIRETTE SPORTIVE DELLA GIORNATA.

Il Tardini passa da DAZN: come seguire Parma-Genoa

Parma-Genoa sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN domenica 20 settembre, con calcio d'inizio fissato alle 15:00. Gli abbonati potranno seguire la partita attraverso l'app DAZN su smart TV e dispositivi compatibili oppure in streaming tramite computer, smartphone e tablet. Per chi ha attivato l'apposita opzione DAZN attraverso Sky sarà disponibile anche il relativo canale Zona DAZN.

Il Parma ha trovato una reazione, adesso servono i punti

Carlos Cuesta, che dovrà fare a meno di Bernabè, ha scelto di partire da ciò che è accaduto dopo l'intervallo al Sinigaglia. Il risultato è stato negativo, ma il secondo tempo contro il Como ha mostrato un Parma diverso rispetto a quello visto nella prima parte della gara. Sotto 2-0, i ducali non sono usciti dalla partita. Romero ha trovato il suo primo gol in Serie A, riaprendo il confronto, e nel finale il Parma ha costruito altre situazioni dalle quali sarebbe potuto arrivare il pareggio. La classifica continua quindi a raccontare un avvio estremamente complicato: un pareggio e tre sconfitte, appena due reti segnate e sei incassate.

Adesso le buone indicazioni devono trasformarsi in qualcosa di concreto. Britschgi e Valeri avranno il compito di dare ampiezza e accompagnare costantemente l'azione. Davanti può invece essere confermata la coppia formata da Romero e Touré. Il primo arriva finalmente con un gol alle spalle. Il secondo dovrà offrire fisicità e profondità contro una difesa genoana che al Tardini sarà priva dello squalificato Vasquez. Per il Parma questa volta giocare bene soltanto per una parte della gara rischia di non essere sufficiente. Serve la prima vittoria.

GENOVA, ITALIA - 12 SETTEMBRE: Morten Frendrup (a sinistra), Djibril Sow, Johan Vasquez e Justin Bijlow del Genoa reagiscono con delusione dopo il gol di Giorgi Kvernadze del Frosinone durante la partita di Serie A tra Genoa CFC e Frosinone Calcio allo Stadio Luigi Ferraris il 12 settembre 2026 a Genova, Italia. (Foto di Simone Arveda/Getty Images)

De Rossi ha difeso il Genoa. Ora aspetta una risposta

Anche il Genoa arriva da una partita nella quale il risultato racconta soltanto una parte della storia. Contro il Frosinone i rossoblù hanno faticato, sono finiti sotto e hanno dovuto rincorrere. Poi è arrivata la reazione. Vasquez ha firmato il pareggio, permettendo alla squadra di Daniele De Rossi di conquistare il primo punto della stagione. Lo stesso difensore, però, è stato successivamente espulso, complicando il tentativo di completare la rimonta.

De Rossi ha respinto le critiche sulla personalità della squadra. Secondo l'allenatore il Genoa non è mancato sotto questo aspetto e, soprattutto nel primo tempo, avrebbe meritato qualcosa in più. Il problema resta trasformare le prestazioni in punti. E soprattutto in gol. Il Genoa arriva al Tardini con un dato particolarmente pesante: non segna da quattro trasferte consecutive in Serie A. Se dovesse rimanere a secco anche a Parma, eguaglierebbe una serie negativa che non si verifica dal 2022. De Rossi dovrebbe continuare con Colombo come riferimento offensivo, affiancandogli Osmajic. Frendrup, Sow e Baldanzi avranno invece il compito di aumentare la qualità e l'aggressività del centrocampo. La necessità è evidente: il Genoa deve riuscire a portare più uomini vicino alla porta.

Due 3-5-2 e una partita che rischia di bloccarsi al centro

Cuesta e De Rossi potrebbero presentarsi con lo stesso sistema. 3-5-2 contro 3-5-2. Questo significa che molti duelli saranno praticamente naturali. Britschgi ed Ehizibue si troveranno sulla stessa corsia, mentre dall'altra parte Valeri dovrà confrontarsi con Ellertsson. Il centro può però diventare ancora più importante. Bernabé rappresenta l'uomo attraverso cui il Parma può dare qualità alla costruzione, mentre Frendrup dovrà garantire al Genoa aggressività e capacità di recuperare palloni.

Baldanzi può invece essere la variabile. Se riuscirà a liberarsi dalla struttura del centrocampo e ad avvicinarsi a Colombo e Osmajic, il Genoa potrà trasformare il proprio 3-5-2 in qualcosa di più offensivo. C'è poi un elemento che può pesare psicologicamente. Gli ultimi due Parma-Genoa sono terminati 0-0 e i ducali non segnano contro i rossoblù da quattro confronti consecutivi.

GENOVA, ITALIA - 22 AGOSTO: Leo Ostigard del Genoa saluta il pubblico durante la partita di Serie A tra Genoa CFC e SSC Napoli allo Stadio Luigi Ferraris il 22 agosto 2026 a Genova, Italia. (Foto di Simone Arveda/Getty Images)

Le probabili formazioni di Parma-Genoa

Cuesta dovrebbe confermare il 3-5-2 con Corvi tra i pali. Delprato, Troilo e Diego Carlos formeranno il reparto difensivo. Britschgi e Valeri agiranno sulle corsie, mentre Bernabé, Sierro e Keita occuperanno la zona centrale. Davanti spazio a Romero e Touré.

Stesso sistema per De Rossi. Bijlow dovrebbe partire in porta, con Marcandalli, Ostigard e Otoa davanti a lui. Ehizibue ed Ellertsson saranno gli esterni, mentre Frendrup, Sow e Baldanzi comporranno il centrocampo. Osmajic e Colombo formeranno la coppia offensiva.

PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Diego Carlos; Britschgi, Bernabé, Sierro, Keita, Valeri; Romero, Touré. Allenatore: Cuesta.

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Otoa; Ehizibue, Frendrup, Sow, Baldanzi, Ellertsson; Osmajic, Colombo. Allenatore: De Rossi.

Parma-Genoa: orario e streaming

Parma-GenoaSerie A 2026/275ªdomenica 20 settembre 202615:00Ennio Tardini, ParmaDAZNDAZN