Il confronto salvezza del Tardini tra Parma-Udinese si gioca il 28 ottobre alle 18:30. Canale TV e streaming
Parma-Udinese mette in palio punti importanti nella parte bassa della classifica: si gioca mercoledì 28 ottobre 2026 alle 18:30, allo stadio Ennio Tardini, per la nona giornata di Serie A. Entrambe le squadre sono ferme a quattro punti e cercano una vittoria che possa restituire fiducia dopo settimane complicate. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.
Il Parma arriva dalla sconfitta contro la Lazio, mentre l’Udinese ha perso in casa contro il Milan. Per Alberto Gilardino è l’occasione di conquistare i primi punti dal suo arrivo in panchina; per Kosta Runjaic, invece, serve una risposta dopo sei ko consecutivi. IN ATTESA DEL FISCHIO D’INIZIO, SCOPRI LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI GOLDBET, CONSULTA LE DIRETTE DI LOTTOMATICA E GUARDA GLI EVENTI DISPONIBILI SU VINCITÙ.
Parma-Udinese in diretta: DAZN e il canale televisivo dedicatoParma-Udinese sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, con calcio d’inizio alle 18:30 di mercoledì 28 ottobre. La programmazione è confermata dal calendario ufficiale del club friulano. Gli abbonati potranno guardare la partita sul televisore attraverso l’app DAZN e i dispositivi compatibili. In streaming, l’incontro sarà accessibile dal sito della piattaforma oppure tramite l’applicazione per smartphone e tablet. La gara sarà disponibile anche su DAZN 2, canale 215 di Sky, per i clienti con gli abbonamenti necessari e l’opzione dedicata attiva.
Parma, Gilardino cerca punti dopo i segnali dell’OlimpicoIl cambio di allenatore non ha ancora modificato il rendimento del Parma. Con Gilardino sono arrivate tre sconfitte contro Inter, Torino e Lazio, ma la partita dell’Olimpico ha offerto qualche indicazione incoraggiante, soprattutto nella prima parte. Il problema principale resta la concretezza. Con cinque reti segnate in otto giornate, i ducali hanno l’attacco meno prolifico del campionato e faticano a trasformare le occasioni in risultati. Anche la protezione della porta richiede attenzione: i quindici gol incassati rendono difficile costruire continuità. Contro l’Udinese servirà trovare un equilibrio che permetta di sostenere le punte senza lasciare troppo spazio agli avversari.
Udinese, interrompere la serie negativa è la prioritàLa sconfitta per 2-0 contro il Milan ha allungato a sei la serie di partite perse dall’Udinese. I friulani hanno bisogno di recuperare sicurezza, limitando quegli errori individuali che hanno pesato sul loro percorso. Le diciotto reti subite indicano una fragilità evidente, alla quale si aggiunge la difficoltà di creare occasioni nitide con continuità. Al Tardini sarà importante mantenere compattezza anche nei momenti in cui la squadra proverà ad alzare il ritmo. Il possibile ritorno di Zaniolo dal primo minuto può offrire una soluzione in più tra le linee. Restano invece da valutare le condizioni di Solet, un’incertezza che riguarda le scelte nel reparto arretrato.
La chiave tattica: Bernabé in costruzione, Zaniolo tra le lineeIl Parma potrebbe cercare di affidare a Bernabé la gestione dei primi passaggi, con Fabbian e Keita chiamati ad accompagnare l’azione e offrire alternative. La presenza di due attaccanti può impegnare la difesa friulana, ma sarà necessario servirli con precisione per evitare che restino isolati. L’Udinese proverà invece a coinvolgere Ekkelenkamp e Zaniolo alle spalle del centrocampo avversario. I loro movimenti possono costringere i difensori ducali a uscire dalla linea, aprendo spazi per gli attacchi di Davis. Sulle corsie, il confronto tra Britschgi e Valeri da una parte e Vojvoda e Kamara dall’altra può determinare quale squadra riuscirà a guadagnare campo. Per entrambe sarà decisiva la copertura dopo la perdita del pallone: in un momento di scarsa fiducia, concedere ripartenze semplici rischierebbe di complicare ulteriormente la partita.
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Le probabili formazioni: Lontani con Romero, Zaniolo sostiene DavisIl Parma dovrebbe schierarsi con il 3-5-2, affidando la porta a Corvi. In difesa sono attesi Troilo, Diego Carlos e Delprato, mentre Britschgi e Valeri occuperanno le corsie. A centrocampo spazio a Fabbian, Bernabé e Keita. Davanti Lontani è favorito su Touré per affiancare Romero.
L’Udinese dovrebbe rispondere con il 3-4-2-1. Davanti a Okoye, la linea arretrata prevista comprende Abankwah, Kabasele e Palma. Vojvoda e Kamara agiranno sulle fasce, con Piotrowski e Karlström nella coppia centrale. Ekkelenkamp e Zaniolo sono candidati a sostenere l’unica punta Davis.
PARMA (3-5-2): Corvi; Troilo, Diego Carlos, Delprato; Britschgi, Fabbian, Bernabé, Keita, Valeri; Lontani, Romero. Allenatore: Alberto Gilardino.
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Palma; Vojvoda, Piotrowski, Karlström, Kamara; Ekkelenkamp, Zaniolo; Davis. Allenatore: Kosta Runjaic.
Parma-Udinese: orario, TV e streaming
- Competizione: Serie A, 9ª giornata
- Data: mercoledì 28 ottobre 2026
- Orario: 18:30
- Stadio: Ennio Tardini, Parma
- Diretta TV: app DAZN; DAZN 2 sul canale 215 di Sky con opzione attiva
- Streaming: DAZN
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