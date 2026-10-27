Parma-Udinese mette in palio punti importanti nella parte bassa della classifica: si gioca mercoledì 28 ottobre 2026 alle 18:30, allo stadio Ennio Tardini, per la nona giornata di Serie A. Entrambe le squadre sono ferme a quattro punti e cercano una vittoria che possa restituire fiducia dopo settimane complicate. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Il Parma arriva dalla sconfitta contro la Lazio, mentre l’Udinese ha perso in casa contro il Milan. Per Alberto Gilardino è l’occasione di conquistare i primi punti dal suo arrivo in panchina; per Kosta Runjaic, invece, serve una risposta dopo sei ko consecutivi. IN ATTESA DEL FISCHIO D’INIZIO, SCOPRI LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI GOLDBET, CONSULTA LE DIRETTE DI LOTTOMATICA E GUARDA GLI EVENTI DISPONIBILI SU VINCITÙ.

Parma-Udinese in diretta: DAZN e il canale televisivo dedicato

Parma, Gilardino cerca punti dopo i segnali dell’Olimpico

, con calcio d’inizio alle 18:30 di mercoledì 28 ottobre . La programmazione è confermata dal calendario ufficiale del club friulano. Gli abbonati potranno guardare la partita sul televisore attraverso l’app DAZN e i dispositivi compatibili. In streaming, l’incontro sarà accessibile dal sito della piattaforma oppure tramite l’applicazione per smartphone e tablet. La gara sarà disponibile anche su, per i clienti con gli abbonamenti necessari e l’opzione dedicata attiva.Il cambio di allenatore non ha ancora modificato il rendimento del. Con Gilardino sono arrivate tre sconfitte contro Inter, Torino e Lazio, ma la partita dell’Olimpico ha offerto qualche indicazione incoraggiante, soprattutto nella prima parte. Il problema principale resta la concretezza. Con, i ducali hanno l’attacco meno prolifico del campionato e faticano a trasformare le occasioni in risultati. Anche la protezione della porta richiede attenzione: i quindici gol incassati rendono difficile costruire continuità. Contro l’Udinese servirà trovare un equilibrio che permetta di sostenere le punte senza lasciare troppo spazio agli avversari.

PARMA, ITALIA - 19 OTTOBRE: David Romero del Parma Calcio osserva durante la partita di Serie A tra Parma Calcio e Torino FC allo Stadio Ennio Tardini il 19 ottobre 2026 a Parma, Italia. (Foto di Emmanuele Ciancaglini/Getty Images)

Udinese, interrompere la serie negativa è la priorità

La chiave tattica: Bernabé in costruzione, Zaniolo tra le linee

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Le probabili formazioni: Lontani con Romero, Zaniolo sostiene Davis

La sconfitta perha allungato a sei la serie di partite perse dall’Udinese. I friulani hanno bisogno di recuperare sicurezza, limitando quegli errori individuali che hanno pesato sul loro percorso. Leindicano una fragilità evidente, alla quale si aggiunge la difficoltà di creare occasioni nitide con continuità. Al Tardini sarà importante mantenere compattezza anche nei momenti in cui la squadra proverà ad alzare il ritmo. Il possibile ritorno dipuò offrire una soluzione in più tra le linee. Restano invece da valutare le condizioni di, un’incertezza che riguarda le scelte nel reparto arretrato.Ilpotrebbe cercare di affidare ala gestione dei primi passaggi, conchiamati ad accompagnare l’azione e offrire alternative. La presenza di due attaccanti può impegnare la difesa friulana, ma sarà necessario servirli con precisione per evitare che restino isolati. L’proverà invece a coinvolgerealle spalle del centrocampo avversario. I loro movimenti possono costringere i difensori ducali a uscire dalla linea, aprendo spazi per gli attacchi di. Sulle corsie, il confronto trada una parte edall’altra può determinare quale squadra riuscirà a guadagnare campo. Per entrambe sarà decisiva la copertura dopo la perdita del pallone: in un momento di scarsa fiducia, concedere ripartenze semplici rischierebbe di complicare ulteriormente la partita.Ildovrebbe schierarsi con il, affidando la porta a. In difesa sono attesi, mentreoccuperanno le corsie. A centrocampo spazio a. Davantiè favorito su Touré per affiancare

L’Udinese dovrebbe rispondere con il 3-4-2-1. Davanti a Okoye, la linea arretrata prevista comprende Abankwah, Kabasele e Palma. Vojvoda e Kamara agiranno sulle fasce, con Piotrowski e Karlström nella coppia centrale. Ekkelenkamp e Zaniolo sono candidati a sostenere l’unica punta Davis.

PARMA (3-5-2): Corvi; Troilo, Diego Carlos, Delprato; Britschgi, Fabbian, Bernabé, Keita, Valeri; Lontani, Romero. Allenatore: Alberto Gilardino.

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Palma; Vojvoda, Piotrowski, Karlström, Kamara; Ekkelenkamp, Zaniolo; Davis. Allenatore: Kosta Runjaic.

Parma-Udinese: orario, TV e streaming