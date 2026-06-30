Il secondo turno di Wimbledon mette di fronte Diane Parry e Anna Kalinskaya, due giocatrici con ambizioni importanti ma con percorsi recenti differenti. La francese arriva dopo un periodo di crescita sulla superficie erbosa, mentre la russa, numero 20 del ranking WTA, cerca maggiore continuità dopo una stagione caratterizzata da qualche difficoltà. Il precedente sorride a Kalinskaya, ma la sfida disputata sulla terra battuta era stata comunque molto equilibrata. Guarda ora tutte le sfide di tennis GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Parry-Kalinskaya: dove vedere il WTA di Wimbledon in TV e in Streaming

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Qui Parry

arriva a Wimbledon con grande fiducia dopo un buon periodo sull'erba. La francese ha raggiunto gli ottavi di finale al WTA 500 di Berlino partendo dalle qualificazioni, risultato che le ha permesso di entrare stabilmente tra le prime 50 del ranking mondiale.

All'esordio sui prati londinesi ha superato Francesca Jones senza concedere set, mostrando solidità al servizio: mantiene la battuta circa nel 78% dei turni di servizio e vince il 67% dei set disputati nel periodo recente. Il suo gioco vario e ricco di soluzioni può creare problemi alle avversarie più potenti.

Qui Kalinskaya

arriva con un bilancio migliore nelle ultime dieci partite, con, e occupa una posizione nettamente superiore in classifica (numero 20 WTA). Al primo turno ha superato Magdalena Frech in due set combattuti, dimostrando esperienza nei momenti importanti.

La russa possiede ottime qualità in risposta, con una percentuale di conversione delle palle break molto alta, ma sulla superficie erbosa non ha ancora trovato una continuità totale e spesso concede occasioni anche contro avversarie meno quotate.

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