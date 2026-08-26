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Il Partizan è chiamato a una rimonta difficile per continuare il proprio cammino in Conference League. Giovedì 27 agosto 2026, alle ore 21:00 italiane, la formazione serba ospiterà il Getafe per la gara di ritorno dei play-off. Dopo il successo per 3-1 conquistato dagli spagnoli all’andata, il Partizan dovrà cercare una grande prestazione davanti al proprio pubblico.VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Il Getafe arriverà in Serbia con un vantaggio importante, ma senza la possibilità di considerare la qualificazione già chiusa. Il Partizan proverà infatti a sfruttare il fattore campo per ribaltare il risultato della gara d’andata e conquistare l’accesso alla fase campionato. Prima del fischio d’inizio puoi verificare anche gli altri eventi sportivi in programma:SCOPRI ORA LE DIRETTE SU GOLDBET,SCEGLI L’EVENTO DA SEGUIRE SU LOTTOMATICA oppureENTRA SU VINCITÙ E CONTROLLA IL PALINSESTO LIVE.

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si giocherà giovedì 27 agosto 2026, con calcio d’inizio fissato alle ore 21:00 italiane. La sfida è valida per il ritorno dei play-off della Conference League e deciderà quale delle due squadre accederà alla fase campionato della competizione. Il Getafe riparte dal vantaggio di due gol ottenuto nella gara d’andata.

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Il Partizan cerca una rimonta davanti al proprio pubblico

Il 3-1 subito in Spagna ha complicato il cammino del Partizan, che nella gara d’andata aveva trovato il momentaneo pareggio con Demba Seck prima di subire i due gol decisivi nel finale. La formazione serba è quindi chiamata a recuperare due reti per rimettere in equilibrio il confronto.

Davanti al proprio pubblico, il Partizan dovrà cercare di aumentare immediatamente la pressione sul Getafe, provando a sfruttare l’entusiasmo dell’ambiente e l’aggressività offensiva. Un gol nei primi minuti potrebbe cambiare l’inerzia della doppia sfida e mettere maggiore pressione alla formazione spagnola.

Il Getafe vuole difendere il vantaggio

Il Getafe arriva alla gara di ritorno con una situazione favorevole dopo il 3-1 dell’andata. La squadra di

è riuscita a costruire il vantaggio definitivo grazie alle reti arrivate nel finale, dopo una gara rimasta a lungo in equilibrio.

In Serbia gli spagnoli dovranno gestire con attenzione il doppio vantaggio senza limitarsi esclusivamente alla fase difensiva. Il Getafe cercherà di mantenere ordine e compattezza, provando a sfruttare gli spazi che inevitabilmente il Partizan potrebbe concedere nel tentativo di rimontare.

Le chiavi della partita

L’approccio iniziale potrebbe essere fondamentale. Il Partizan ha bisogno di trovare una rimonta importante e dovrà cercare di mettere pressione al Getafe, mentre gli ospiti proveranno a evitare di concedere ai serbi un gol in grado di riaprire immediatamente la qualificazione.

Il Getafe parte con un vantaggio importante, ma il Partizan non avrà nulla da perdere e dovrà giocare con coraggio. La squadra serba proverà a sfruttare il fattore campo, mentre gli spagnoli punteranno sull’esperienza e sulla capacità di gestire i momenti più delicati della partita.

Partizan-Getafe: data, orario e canali