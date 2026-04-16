La Ligue 2 propone una sfida equilibrata tra due squadre a ridosso della zona playoff: Pau-Guingamp , in programma venerdì 17 aprile alle ore 20:00. Il Pau , nono con 42 punti, cerca un successo per agganciare le posizioni che contano, mentre il Guingamp , undicesimo a quota 40 punti, punta a ridurre il gap e rilanciare le proprie ambizioni. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il Pau , allenato da Nicolas Usaï, si presenta con un 4-2-3-1 equilibrato, capace di alternare fasi di possesso a rapide transizioni offensive. Boutaib sarà il riferimento centrale, supportato da trequartisti dinamici pronti a inserirsi e creare pericoli. Con 42 punti, i padroni di casa vogliono sfruttare il fattore campo per fare un salto in classifica.

Il Guingamp , guidato da Stéphane Dumont, risponde con un 4-3-3 che punta su intensità e ampiezza. Il tridente offensivo cercherà di sfruttare la velocità sugli esterni per mettere in difficoltà la difesa avversaria, mentre il centrocampo avrà il compito di garantire equilibrio. Con 40 punti, gli ospiti cercano continuità per avvicinarsi alla zona playoff.

Le probabili formazioni di Pau-Guingamp

Ci si attende una gara aperta e combattuta, con il Pau pronto a costruire gioco tra le linee e a sfruttare le corsie laterali, mentre il Guingamp cercherà di rispondere con aggressività e ripartenze veloci. L’equilibrio tra le due squadre potrebbe rendere decisivi gli episodi e la capacità di concretizzare le occasioni create.