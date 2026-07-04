La sfida di tennis tra Jessica Pegula e Iva Jovic è valida per gli ottavi di finale di Wimbledon e si gioca domenica 5 luglio alle ore 12:00. Un confronto che vede la statunitense partire con i favori del pronostico, ma con la giovanissima connazionale pronta a vivere una delle partite più importanti della sua carriera sul Centre Court londinese.

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La Pegula arriva all'appuntamento con tutta la sua esperienza nei grandi tornei e con l'obiettivo di proseguire la corsa verso il titolo, mentre la Jovic proverà a continuare il suo splendido cammino da rivelazione del torneo.

Jessica Pegula: caratteristiche e carriera

Jessica Pegula, nata nel 1994 negli Stati Uniti, è una delle giocatrici più continue del circuito WTA. Nel corso della sua carriera ha conquistato numerosi titoli e ha raggiunto stabilmente le prime posizioni del ranking mondiale, diventando una presenza fissa nelle fasi finali dei tornei più importanti.

Dal punto di vista tecnico è una tennista estremamente completa. Fa della regolarità, della qualità negli scambi da fondo campo e della lettura tattica del match i suoi punti di forza. Pur non essendo una giocatrice esplosiva, riesce spesso a mettere sotto pressione le avversarie grazie alla precisione dei colpi e alla capacità di gestire i momenti decisivi. Sull'erba il suo tennis ordinato e concreto le permette di essere molto competitiva.

Iva Jovic: caratteristiche e carriera

Iva Jovic è una delle giovani promesse più interessanti del tennis statunitense. Classe 2007, si è messa in evidenza grazie agli ottimi risultati ottenuti nelle competizioni giovanili e sta iniziando a raccogliere esperienza anche nel circuito maggiore.

Il suo stile di gioco è moderno e aggressivo, con una buona propensione ad attaccare appena se ne presenta l'occasione. Nonostante la giovane età, mostra personalità e ottime qualità atletiche, elementi che le hanno consentito di raggiungere un prestigioso ottavo di finale a Wimbledon.

Dove vedere Pegula-Jovic in diretta TV e streaming LIVE

Per quanto riguarda Pegula-Jovic, la partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky e in streaming ufficiale sempre su Sky. Gli utenti potranno seguire il match da smartphone, tablet, computer o smart TV, accedendo alla piattaforma indicata dal broadcaster titolare dei diritti.

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Il momento delle due tenniste

Pegula sta confermando ancora una volta la sua grande affidabilità nei tornei del Grande Slam, dove riesce quasi sempre ad arrivare nelle fasi più avanzate grazie a un tennis estremamente solido e continuo.

Jovic rappresenta invece una delle sorprese di questa edizione di Wimbledon. La giovane americana sta giocando con grande entusiasmo e senza particolari pressioni, qualità che possono renderla una rivale insidiosa anche contro una giocatrice molto più esperta.

Pronostico

Wimbledon è un torneo che, arrivati agli ottavi di finale, richiede non solo qualità tecniche ma anche una notevole esperienza nella gestione della pressione. Jessica Pegula possiede entrambe queste caratteristiche e parte con un vantaggio importante grazie alla sua maggiore continuità, alla solidità mentale e alla capacità di adattarsi alle diverse situazioni tattiche che una partita può presentare sull'erba londinese. Jovic avrà dalla sua parte entusiasmo, spensieratezza e la voglia di continuare a stupire, ma affrontare una top player in uno Slam rappresenta un salto di livello molto significativo. Se Pegula riuscirà a imporre il proprio ritmo fin dai primi giochi, sarà difficile per la giovane connazionale restare in scia.

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