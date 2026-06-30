Jessica Pegula arriva ai sedicesimi di finale di Wimbledon con tutti i favori del pronostico. La statunitense, numero 4 del ranking WTA, ha superato senza particolari difficoltà il primo turno e sembra avere un percorso favorevole almeno nelle fasi iniziali del torneo. Dall'altra parte della rete ci sarà Sara Sorribes Tormo, rientrata nel tabellone principale ma oggi lontana dalle posizioni che contano della classifica mondiale. Nonostante i precedenti siano in perfetta parità (1-1 prima di questo incontro), il divario attuale tra le due appare decisamente più marcato. Guarda ora tutte le sfide di tennis GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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attraversa un ottimo momento di forma, con. Sull'erba ha disputato un'eccellente preparazione, raggiungendo la finale di Berlino e battendo anche avversarie di altissimo livello. Al debutto a Wimbledon ha confermato le buone sensazioni, mostrando solidità al servizio e grande continuità negli scambi. Le statistiche evidenziano un rendimento molto elevato, con ilnelle ultime uscite.AncheTormo ha raccolto, ma il dato va contestualizzato: molti successi sono arrivati contro avversarie di livello inferiore, mentre nelle sconfitte ha spesso ceduto senza conquistare un set. Inoltre, prima di Wimbledon non aveva disputato incontri sull'erba nel 2026. La vittoria all'esordio contro Victoria Jimenez Kasintseva rappresenta un buon risultato, ma il salto di qualità richiesto contro Pegula è decisamente superiore.

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