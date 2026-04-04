La sfida NBA tra Pelicans e Magic si gioca nella notte tra domenica 5 aprile e lunedì 6 aprile alle ore 01:00. Un match che mette di fronte due squadre con ambizioni diverse ma entrambe determinate a conquistare un successo importante. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

I Pelicans cercheranno di sfruttare il fattore campo e la fisicità del proprio roster per imporre il ritmo sin dalle prime battute, puntando su intensità difensiva e soluzioni offensive efficaci.

I Magic , invece, arrivano con l’obiettivo di giocare una partita ordinata e concreta, facendo leva su equilibrio e qualità per provare a colpire anche lontano da casa.

Dove vedere Pelicans-Magic in diretta TV e in streaming LIVE

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