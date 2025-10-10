Sfida decisiva in Serie C: padroni di casa chiamati ad una grande prova, ospiti lanciatissimi

Carmine Panarella 10 ottobre 2025 (modifica il 10 ottobre 2025 | 12:02)

Il Girone C di Serie C non si ferma e continua e propone altre sfide ad alta tensione: sabato 11 ottobre alle ore 17:30 tocca alla Pergolettese che accoglie in casa l'Alcione. Si tratta di un match molto equilibrato, con le due squadre che distano soltanto tre punti. Il campionato è ancora molto lungo, ma questa gara sarà essenziale per confermare le ambizioni di entrambi i club.

Il match, in programma sabato 11 ottobre alle ore 17:30 sarà visibile sulla piattaforma a cui è possibile registrarsi in pochi passaggi e inoltre su Sky Sport al canale 254 e su Now Tv.

Il momento delle due squadre — Padroni di casa a quota 11 punti ed in piena corsa per i playoff: perfetto equilibrio fino a questo momento tra reti segnate e subite, ma ora serve quel salto di qualità in più per poter ambire alle posizioni più prestigiose. Non sarà facile però trionfare nel prossimo match per la Pergolettese, perché l'avversario sarà un lanciatissimo Alcione. Gli ospiti sono a quota 14 punti in classifica e hanno dimostrato un'ottima condizione atletica in questa prima parte di stagione.

Le probabili formazioni di Pergolettese-Alcione — Pergolettese (4-3-3): Doldi, Capoferri, Lambrughi, Bane, Aidoo, Careccia, Arini, Dore, Tomaselli, Parker, Pessolani. Allenatore: Aimo Diana

Alcione (4-3-1-2): Agazzi, Scudieri, Miculi, Ciappellano, Pirola, Bright, Galli, Invernizzi, Pitou, Zamparo, Morselli. Allenatore: Giovanni Cusatis