Il Giuseppe Voltini apre le porte alla sfida tra US Pergolettese e Union Brescia, due squadre che arrivano alla seconda giornata della Serie C Girone A con stati d'animo completamente differenti. La Pergolettese è ferma a 0 punti dopo la sconfitta all'esordio, mentre l'Union Brescia ha iniziato il campionato con una vittoria che le ha permesso di portarsi in testa alla classifica. VEDI PERGOLETTESE-BRESCIA IN DIRETTA STREAMING SU BET365.

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Dove vedere Pergolettese-Brescia in diretta TV e streaming

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Come accedere allo streaming di Pergolettese-Union Brescia

Per seguire Pergolettese-Union Brescia in streaming è necessario:

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Pergolettese-Union Brescia: data, orario e informazioni sulla partita

La sfida si disputa allo Stadio Giuseppe Voltini, casa della Pergolettese, e rappresenta un appuntamento importante della Serie C Girone A.

Partita: Pergolettese-Union Brescia

Pergolettese-Union Brescia Competizione: Serie C Girone A

Serie C Girone A Data: domenica 30 agosto 2026

domenica 30 agosto 2026 Orario: 21:00

21:00 Stadio: Giuseppe Voltini

Giuseppe Voltini Streaming verificato: Bet365 e Vincitù

La Pergolettese occupa attualmente la diciannovesima posizione con 0 punti, dopo la sconfitta per 2-0 contro il Cittadella. La squadra dovrà quindi cercare una reazione immediata davanti al proprio pubblico.

L'Union Brescia, invece, è al primo posto con 3 punti, grazie al successo per 3-1 ottenuto contro il Carpi. Un avvio che ha dato subito fiducia alla formazione allenata da Eugenio Corini.

Il momento della Pergolettese

La Pergolettese ha iniziato la stagione con una sconfitta e si presenta alla sfida del Voltini con la necessità di cancellare rapidamente lo zero dalla propria classifica.

Il ko per 2-0 contro il Cittadella ha evidenziato alcune difficoltà che l'allenatore Antonio Giosa dovrà cercare di correggere. La formazione gialloblù avrà però dalla propria parte il fattore campo e la spinta del pubblico.

La partita contro l'Union Brescia rappresenta quindi una prima occasione per dare una risposta dopo un esordio negativo. Servirà maggiore attenzione in fase difensiva, ma anche una crescita nella produzione offensiva per mettere in difficoltà una squadra che ha già dimostrato di avere un buon potenziale.

Il momento dell'Union Brescia

L'Union Brescia arriva invece all'appuntamento con il morale alto dopo una prima giornata particolarmente positiva.

La formazione di Eugenio Corini ha superato il Carpi con un convincente 3-1, conquistando subito tre punti e portandosi in vetta alla classifica del Girone A.

L'obiettivo sarà ora dare continuità al risultato dell'esordio anche lontano da casa. La trasferta al Voltini potrebbe rappresentare un test importante per capire le ambizioni della squadra, chiamata a confermare quanto di buono mostrato nella prima uscita.

La Pergolettese, però, avrà motivazioni altrettanto forti: i padroni di casa non possono permettersi un altro passo falso e cercheranno di sfruttare ogni vantaggio offerto dal fattore campo.