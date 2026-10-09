In occasione della 9ª giornata del Girone A di Serie C, sabato 10 ottobre alle ore 14:30, la Pergolettese ospita il Carpi allo stadio Giuseppe Voltini di Crema. I padroni di casa hanno raccolto 8 punti nelle prime otto giornate, mentre gli emiliani sono fermi a quota 6. La Pergolettese arriva dal 2-2 sul campo dell’Arzignano Valchiampo, mentre il Carpi è reduce dal 2-0 incassato contro la Pro Vercelli, secondo ko consecutivo senza gol segnati.VEDI PERGOLETTESE-CARPI IN DIRETTA STREAMING SU BET365.

La Pergolettese ha costruito il proprio rendimento soprattutto sulla solidità difensiva, con una sola sconfitta nelle ultime sette partite di campionato, mentre il Carpi ha raccolto una sola vittoria nelle prime otto giornate e ha subito 5 gol nelle ultime due uscite. Per vedere i match live, suGoldbet trovi le partite disponibili in diretta, suLottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentreVincitù permette di accedere allo streaming di Pergolettese-Carpi.

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Pergolettese-Carpi: data, orario e informazioni sulla partita

Partita: Pergolettese-Carpi

Competizione: Serie C

Girone: Girone A

Giornata: 9ª giornata

Data: sabato 10 ottobre 2026

Orario: 14:30

Stadio: Giuseppe Voltini, Crema

Diretta TV: Sky Sport

Streaming: NOW

Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù

Il momento della Pergolettese

La Pergolettese ha raccolto

, con una vittoria, cinque pareggi e due sconfitte. Dopo il successo esterno ottenuto a Novara, i gialloblu hanno infilato una lunga serie di pareggi, compreso lo 0-0 contro Trento e il 2-2 dell'ultima giornata ad Arzignano.

Proprio contro l'Arzignano la squadra di Antonio Giosa è riuscita a recuperare una partita che sembrava compromessa: sotto 2-0, la Pergolettese ha accorciato con Jaoquhari e trovato il definitivo pareggio al 93' grazie all'autorete di Gatti. È un risultato che conferma la capacità della squadra di rimanere dentro le partite anche quando il punteggio è sfavorevole.

Il dato più evidente resta comunque quello della solidità difensiva, visto che la Pergolettese ha incassato appena 5 gol nelle prime otto giornate. Contro un Carpi reduce da due gare senza reti segnate, la capacità di mantenere il controllo del gioco può diventare uno dei fattori decisivi.

Il momento del Carpi

Il Carpi arriva al Voltini in una fase decisamente più complicata. La squadra di

ha conquistato appena 6 punti nelle prime otto giornate, con una sola vittoria, tre pareggi e quattro sconfitte. Dopo il ko per 3-0 contro l'Arzignano è arrivato anche il

, risultato che ha portato a due le sconfitte consecutive.

A Vercelli il Carpi ha mantenuto il 3-4-2-1, ma non è riuscito a trovare la rete nonostante la presenza di Vitale e Puletto alle spalle di Montipò. I padroni di casa hanno sbloccato il risultato con Bertoli al 16' e chiuso la gara con Coccolo al 65'.

La trasferta di Crema diventa quindi importante per interrompere la serie negativa e soprattutto per ritrovare concretezza offensiva. Il Carpi ha segnato 10 gol in campionato, ma nelle ultime due partite è rimasto a secco e ha incassato complessivamente cinque reti.

Le probabili formazioni di Pergolettese-Carpi

La Pergolettese dovrebbe ripartire dal

utilizzato nell'ultima gara contro l'Arzignano. Doldi è confermato in porta, con Arini, Silvestri, Pala e Ferrandino davanti a lui; Corti e Dell'Orco compongono la coppia centrale di centrocampo, mentre Tremolada, Zaia e Antolini agiscono alle spalle di Jaoquhari.

Il Carpi dovrebbe invece confermare il 3-4-2-1 proposto a Vercelli. Gasperini parte tra i pali, con Zagnoni, Rossini e Desole nella linea difensiva; Casarini, Figoli, Forapani e Vaglica formano il centrocampo, mentre Vitale e Puletto giocano alle spalle di Montipò.

Pergolettese (4-2-3-1): Doldi; Arini, Silvestri, Pala, Ferrandino; Corti, Dell'Orco; Tremolada, Zaia, Antolini; Jaoquhari. Allenatore: Antonio Giosa.

Carpi (3-4-2-1): Gasperini; Zagnoni, Rossini, Desole; Casarini, Figoli, Forapani, Vaglica; Vitale, Puletto; Montipò. Allenatore: Stefano Cassani.