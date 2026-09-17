La Serie C torna in campo con la sfida tra Pergolettese e Folgore Caratese, valida per la quinta giornata del Girone A. Il confronto è in programma giovedì 17 settembre 2026 alle ore 18:30 allo stadio Giuseppe Voltini di Crema. In palio ci sono punti pesanti per due squadre che occupano le ultime posizioni della graduatoria: la Pergolettese è 17ª con 4 punti, mentre la Folgore Caratese è 18ª con un solo punto. I padroni di casa cercano continuità dopo il successo ottenuto a Novara, mentre gli ospiti vogliono interrompere una serie negativa che dura da quattro giornate. VEDI PERGOLETTESE-FOLGORE CARATESE IN DIRETTA STREAMING SU BET365

La Pergolettese arriva all'appuntamento con 4 punti, frutto di una vittoria, un pareggio e due sconfitte. Dopo un avvio complicato, i gialloblù hanno trovato il primo successo stagionale imponendosi 1-0 sul campo del Novara. La Folgore Caratese, invece, ha conquistato un solo punto nelle prime quattro giornate e arriva dal 2-3 casalingo contro l'Alcione Milano. Prima del calcio d'inizio è possibile seguire il match anche attraverso altri palinsesti sportivi: su GOLDBET PUOI CONTROLLARE LE PARTITE DISPONIBILI IN DIRETTA, su LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI LIVE, mentre VINCITÙ PERMETTE DI VERIFICARE LA DISPONIBILITÀ DELLO STREAMING DI PERGOLETTESE-FOLGORE CARATESE. Tre alternative da controllare prima del fischio d'inizio per verificare la disponibilità della diretta.

Dove vedere Pergolettese-Folgore Caratese in diretta TV e streaming

Pergolettese-Folgore Caratese sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport 255. La gara sarà inoltre disponibile in streaming su NOW, che trasmette le partite della Serie C. La programmazione ufficiale di Sky per la quinta giornata conferma il collegamento dal Voltini alle ore 18:30, con telecronaca affidata a Walter Topan.

Per quanto riguarda Bet365, dopo aver effettuato l'accesso al proprio account è necessario entrare nella sezione dedicata al calcio, selezionare la Serie C e cercare Pergolettese-Folgore Caratese tra gli eventi live disponibili. La presenza della diretta può variare in base alla programmazione e alle condizioni previste dal servizio, quindi è consigliabile controllare la disponibilità poco prima dell'inizio della partita.

Come accedere allo streaming di Pergolettese-Folgore Caratese

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Pergolettese-Folgore Caratese: data, orario e informazioni sulla partita

Partita: Pergolettese-Folgore Caratese

Pergolettese-Folgore Caratese Competizione: Serie C, Girone A

Serie C, Girone A Data: giovedì 17 settembre 2026

giovedì 17 settembre 2026 Orario: 18:30

18:30 Stadio: Giuseppe Voltini, Crema

Giuseppe Voltini, Crema Diretta TV: Sky Sport 255 e NOW

Sky Sport 255 e NOW Streaming verificato: Bet365 e Vincitù

Qui Pergolettese

Il calcio d'inizio è fissato perallo, con la sfida visibile in diretta sue in streaming su

La Pergolettese si presenta al quinto turno con 4 punti e la 17ª posizione. Il bilancio è di una vittoria, un pareggio e due sconfitte, ma il successo conquistato domenica sul campo del Novara ha cambiato il clima attorno alla squadra di Antonio Giosa. Dopo i ko contro Cittadella e Union Brescia e il pareggio a reti bianche con la Juventus Next Gen, i gialloblù hanno trovato finalmente la prima affermazione del campionato.

Il gol di Dall'Orco ha permesso alla formazione cremasca di espugnare Novara e di interrompere un avvio senza reti segnate nelle prime tre giornate. Ora Giosa chiede ai suoi di non disperdere quanto costruito, soprattutto perché il ritorno al Voltini rappresenta anche l'occasione per conquistare i primi punti casalinghi. L'unica gara interna disputata finora si è infatti chiusa con la sconfitta contro l'Union Brescia.

Il tecnico gialloblù ha sottolineato alla vigilia la necessità di affrontare con attenzione la Folgore Caratese, definendola una squadra che, per quanto mostrato in campo, avrebbe potuto avere più punti. Giosa dovrà inoltre valutare le condizioni di Dell'Orco, alle prese con un problema al ginocchio che lo ha tenuto fuori dagli allenamenti nei giorni successivi alla trasferta di Novara.

Qui Folgore Caratese

La Folgore Caratese arriva invece al Voltini con appena un punto in classifica e senza ancora aver conquistato una vittoria. Dopo il pareggio per 2-2 contro il Novara, la formazione brianzola ha perso contro Dolomiti Bellunesi, Pro Vercelli e Alcione Milano, quest'ultima sconfitta arrivata domenica con il risultato di 2-3.

Il rendimento racconta una squadra che ha comunque trovato la via del gol in quattro occasioni nelle prime quattro giornate, ma che ha incassato otto reti. La sfida di Crema arriva quindi come un appuntamento importante per provare a invertire la rotta e trasformare le prestazioni in punti, dopo un avvio nel quale il margine tra risultati positivi e negativi è stato spesso sottile.

In panchina non ci sarà Nicola Belmonte, squalificato dopo l'espulsione rimediata contro l'Alcione. A guidare la squadra durante la partita sarà il vice Gianluca Della Rocca, mentre la Folgore proverà a sfruttare soprattutto le ripartenze e la qualità degli uomini offensivi per mettere in difficoltà la Pergolettese.

La chiave tattica della partita

La Pergolettese dovrebbe schierarsi con il 4-2-3-1, affidandosi alla coppia centrale Arini-Tremolada e a un reparto offensivo composto da Ferrandino, Jaouhari e Pala alle spalle di Corti. Il compito degli esterni sarà quello di allargare la difesa brianzola e creare le condizioni per attaccare l'area con più uomini.

La Folgore Caratese dovrebbe rispondere con il 3-5-2. Samotti, Marchetti e Bassino formeranno il terzetto difensivo, mentre la linea a cinque di centrocampo dovrà garantire densità e accompagnare le azioni offensive. Davanti, D'Amico e Spalluto rappresentano le principali soluzioni per cercare profondità e sfruttare eventuali spazi lasciati dalla retroguardia gialloblù.

La partita potrebbe decidersi soprattutto nella zona centrale del campo. La Pergolettese proverà a imporre maggiore pressione sfruttando il fattore Voltini e l'entusiasmo arrivato dal successo di Novara, mentre la Folgore dovrà evitare di concedere campo alle trequarti avversarie. Anche la gestione dei momenti della gara sarà importante: entrambe hanno bisogno di punti e un episodio potrebbe cambiare l'equilibrio di una sfida che mette in palio molto già alla quinta giornata.

Probabili formazioni

Le due squadre arrivano all'appuntamento con esigenze differenti ma con lo stesso obiettivo di fondo: dare continuità o una svolta al proprio campionato. Giosa dovrebbe confermare il 4-2-3-1, mentre Della Rocca, che sostituisce lo squalificato Belmonte, è orientato verso il 3-5-2.

PERGOLETTESE (4-2-3-1): Doldi; Roversi, Silvestri, Dell’Orco, Zaia; Arini, Tremolada; Ferrandino, Jaouhari, Pala; Corti. Allenatore: Antonio Giosa.

FOLGORE CARATESE (3-5-2): Salvalaggio; Samotti, Marchetti, Bassino; Bellia, Pedicillo, Castellano, Ambrosini, Balzano; D’Amico, Spalluto. Allenatore: Gianluca Della Rocca (Belmonte squalificato).