La Pergolettese torna davanti al proprio pubblico dopo una vittoria che ha confermato il buon momento della squadra di Antonio Giosa. Domenica 25 ottobre 2026 alle 17:30, allo stadio Giuseppe Voltini di Crema, arriva il Lumezzane, deciso a ripartire dopo il passo falso sul campo del Carpi. L’incontro è valido per l’undicesima giornata del Girone A di Serie C. VEDI PERGOLETTESE-LUMEZZANE IN STREAMING SU BET365.

I padroni di casa si presentano all’appuntamento con 14 punti, due in più degli ospiti. Una distanza contenuta, che rende lo scontro diretto un’occasione per entrambe: la Pergolettese può allungare, mentre il Lumezzane ha la possibilità di operare il sorpasso. Tra le alternative da seguire nel corso della giornata puoi VERIFICARE GLI EVENTI DISPONIBILI LIVE SU GOLDBET, DARE UN’OCCHIATA AL PROGRAMMA DELLE DIRETTE SU LOTTOMATICA oppure VEDERE PERGOLETTESE-LUMEZZANE IN STREAMING SU VINCITÙ.

Dove guardare Pergolettese-Lumezzane in TV

La diretta televisiva disarà trasmessa su, con calcio d’inizio alle. Gli abbonati con il pacchetto che comprende la Serie C potranno seguire la partita attraverso il canale dedicato. Per lo streaming saranno disponibili, con un abbonamento Sport che includa l’evento, eper gli abbonati Sky abilitati. Sarà quindi possibile vedere la sfida anche da computer, smartphone e tablet, oltre che dai dispositivi compatibili con le rispettive applicazioni.

Per seguire la partita in streaming è necessario:

scegliere l’operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Serie C; cercare Pergolettese-Lumezzane tra gli incontri in programma; verificare le condizioni del proprio abbonamento prima del calcio d’inizio.

Pergolettese-Lumezzane: orario, canale e streaming

Partita: Pergolettese-Lumezzane

Pergolettese-Lumezzane Competizione: Serie C, Girone A

Serie C, Girone A Giornata: 11ª

11ª Data: domenica 25 ottobre 2026

domenica 25 ottobre 2026 Orario: 17:30

17:30 Stadio: Giuseppe Voltini, Crema

Giuseppe Voltini, Crema Diretta TV: Sky Sport 255

Sky Sport 255 Streaming: Sky Go e NOW

Pergolettese, la rimonta sull’Ospitaletto dà fiducia

Lumezzane, al Voltini per ritrovare equilibrio

Le scelte di formazione: restano da chiarire diversi dubbi

La squadra diarriva al derby lombardo dopo il. Una vittoria costruita in rimonta: sotto di due reti all’intervallo, la Pergolettese ha trovato la forza di cambiare la partita e conquistare l’intera posta. Un segnale di carattere, oltre che un risultato utile alla classifica. Il successo ha dato seguito al precedente 2-1 contro il Carpi. Nelle ultime cinque giornate sono arrivati, un percorso che ha permesso ai gialloblù di guadagnare fiducia e stabilità. Contro il Lumezzane servirà però una gestione più attenta dei momenti iniziali. Recuperare uno svantaggio importante dimostra capacità di reazione, ma Giosa cercherà una prestazione che consenta alla squadra di costruire il risultato senza dover inseguire.Ildeve invece assorbire il. I dodici punti raccolti mantengono gli ospiti vicini alla Pergolettese, ma la trasferta di Crema richiede una risposta soprattutto nella protezione della propria porta. Lerappresentano un aspetto da correggere. Gli undici gol segnati mostrano invece che la squadra possiede risorse per rendersi pericolosa: il problema è accompagnare la produzione offensiva con una maggiore continuità difensiva. Per gli ospiti sarà fondamentale evitare di lasciare campo alle ripartenze avversarie. Restare compatti e scegliere con attenzione quando alzare il ritmo può permettere al Lumezzane di affrontare la gara senza esporsi eccessivamente.Per la, le valutazioni riguardano anche i giocatori che avevano saltato l’ultima trasferta. Contro l’Ospitaletto mancavano per infortunio, mentreera assente per motivi familiari. La loro disponibilità per il Lumezzane deve essere verificata prima di definire l’undici iniziale.

Giosa dovrà quindi decidere quanto confermare della squadra protagonista della rimonta e quali eventuali recuperi reinserire. La capacità di incidere anche attraverso i cambi, mostrata nell’ultimo turno, può offrire alternative durante la partita.

Sul fronte Lumezzane, Sammarco è chiamato a trovare un assetto che garantisca maggiore copertura senza ridurre la pericolosità in avanti. Dopo la sconfitta contro il Carpi, le scelte dovranno rispondere soprattutto alla necessità di mantenere distanze più corte tra i reparti.

Non risultano disponibili probabili undici sufficientemente attendibili per entrambe le squadre: le indicazioni reperite presentano incongruenze nei ruoli e nelle disponibilità. Le formazioni ufficiali chiariranno le scelte dei due allenatori a ridosso del calcio d’inizio.