La Serie C propone il confronto tra Pergolettese e Trento, valido per la settima giornata del Girone A. La partita è in programma sabato 26 settembre 2026 alle ore 14:30 allo stadio Giuseppe Voltini di Crema. I padroni di casa arrivano all'appuntamento al 15° posto con 6 punti, mentre il Trento occupa la 3ª posizione con 12 punti. La Pergolettese è reduce dal pareggio per 0-0 contro il Lecco, mentre i gialloblù hanno superato 4-0 la Pro Vercelli nell'ultimo turno. VEDI PERGOLETTESE-TRENTO IN DIRETTA STREAMING SU BET365

La Pergolettese ha raccolto una vittoria, tre pareggi e due sconfitte nelle prime sei giornate, arrivando a quota 6 punti. Il Trento, invece, ha conquistato 12 punti attraverso tre vittorie e tre pareggi, senza ancora conoscere la sconfitta. Nell'ultimo turno la Pergolettese ha pareggiato 0-0 in trasferta contro il Lecco, mentre il Trento ha superato 4-0 la Pro Vercelli. Prima del calcio d'inizio è possibile seguire il match anche attraverso altri palinsesti sportivi: su GOLDBET PUOI CONTROLLARE LE PARTITE DISPONIBILI IN DIRETTA, su LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI LIVE, mentre VINCITÙ PERMETTE DI VERIFICARE LA DISPONIBILITÀ DELLO STREAMING DI PERGOLETTESE-TRENTO. Tre alternative da controllare prima del fischio d'inizio per verificare la disponibilità della diretta.

Dove vedere Pergolettese-Trento in diretta TV e streaming

Pergolettese-Trento sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport 252. La gara sarà inoltre disponibile in streaming su NOW, che trasmette le partite della Serie C. La programmazione prevede il collegamento alle ore 14:30 per il confronto della settima giornata del Girone A.

Per quanto riguarda Bet365, dopo aver effettuato l'accesso al proprio account è necessario entrare nella sezione dedicata al calcio, selezionare la Serie C e cercare Pergolettese-Trento tra gli eventi live disponibili. La presenza della diretta può variare in base alla programmazione e alle condizioni previste dal servizio, quindi è consigliabile controllare la disponibilità poco prima dell'inizio della partita.

Come accedere allo streaming di Pergolettese-Trento

scegliere l'operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Serie C; cercare Pergolettese-Trento tra gli eventi disponibili; verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta.

Pergolettese-Trento: data, orario e informazioni sulla partita

Il calcio d'inizio è fissato per sabato 26 settembre alle ore 14:30 allo stadio Giuseppe Voltini di Crema, con la sfida visibile in diretta su Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Lo stesso impianto è indicato dalla Pergolettese come lo stadio in cui disputa le proprie gare casalinghe.

Partita: Pergolettese-Trento

Pergolettese-Trento Competizione: Serie C, Girone A

Serie C, Girone A Data: sabato 26 settembre 2026

sabato 26 settembre 2026 Orario: 14:30

14:30 Stadio: Giuseppe Voltini, Crema

Giuseppe Voltini, Crema Diretta TV: Sky Sport 252 e NOW

Sky Sport 252 e NOW Streaming verificato: Bet365 e Vincitù

Qui Pergolettese

La Pergolettese affronta la settima giornata con 6 punti e il 15° posto in classifica. Il percorso delle prime sei gare comprende una vittoria, tre pareggi e due sconfitte, un rendimento che ha lasciato la formazione gialloblù nelle zone basse della graduatoria. La squadra ha realizzato appena 1 gol, subendone 3, mostrando quindi soprattutto difficoltà nella fase offensiva.

L'ultimo turno ha però regalato un punto, con lo 0-0 conquistato sul campo del Lecco. La squadra allenata da Antonio Giosa dovrà lavorare sulla capacità di trovare la rete, considerando che nelle ultime cinque partite è arrivata soltanto una marcatura. Contro il Trento l'obiettivo sarà sfruttare il fattore campo per cercare un risultato positivo e dare maggiore slancio alla propria classifica.

La Pergolettese dovrà comunque prestare attenzione alla fase offensiva, considerando il numero ridotto di gol realizzati nelle prime giornate. L'equilibrio tra solidità difensiva e capacità di concretizzare le occasioni sarà uno degli aspetti da migliorare per permettere alla squadra di Giosa di risalire la graduatoria.

Qui Trento

Il Trento arriva alla trasferta di Crema in 3ª posizione con 12 punti. Il bilancio iniziale è composto da tre vittorie e tre pareggi, senza ancora una sconfitta, mentre i gialloblù hanno segnato 9 reti e ne hanno incassate appena 3. Una situazione che conferma il buon avvio della formazione di Luca Tabbiani nelle prime sei giornate.

L'ultimo incontro si è concluso con una netta vittoria per 4-0 contro la Pro Vercelli, risultato che ha confermato il momento positivo della squadra. Il Trento ha infatti ottenuto quattro vittorie nelle ultime cinque partite e si presenta quindi alla trasferta del Voltini con l'obiettivo di mantenere il proprio posto nelle zone alte della classifica.

Il rendimento offensivo e la solidità difensiva costituiscono inoltre due elementi importanti per la formazione trentina. La squadra dovrà cercare di mantenere la stessa efficacia mostrata nelle ultime uscite, evitando allo stesso tempo di concedere spazi a una Pergolettese che cercherà di sfruttare il fattore campo per interrompere il proprio momento difficile.

La chiave tattica della partita

La Pergolettese dovrebbe presentarsi con il 4-2-3-1, affidandosi ad Doldi tra i pali e alla linea difensiva composta da Roversi, Bassi, Dell'Orco e Antolini. In mezzo al campo agiranno Tremolada e Arini, mentre Ferrandino, Stronati e Orlandi formeranno il terzetto alle spalle di Rossetti, chiamato a guidare l'attacco.

Il Trento dovrebbe rispondere con il 4-3-3, con Barlocco in porta e Maffei, Kassama, Benassai e D'Intino a comporre il reparto arretrato. A centrocampo sono attesi Aucelli, Fossati e Garetto, mentre Dalmonte, Molina e Ladisa formeranno il tridente offensivo.

La sfida potrebbe svilupparsi soprattutto attraverso il confronto tra la necessità della Pergolettese di trovare maggiore incisività in avanti e la continuità mostrata dal Trento nelle ultime settimane. I padroni di casa potranno contare sul fattore campo, mentre gli ospiti arrivano con una striscia positiva e con una produzione offensiva superiore. Anche la gestione delle transizioni potrebbe risultare determinante, con entrambe le squadre chiamate a trovare il giusto equilibrio tra fase offensiva e copertura.

Probabili formazioni

Le due squadre arrivano alla sfida con obiettivi differenti ma con la stessa necessità di conquistare punti. La Pergolettese vuole sfruttare il fattore campo per risalire in classifica, mentre il Trento cerca di proseguire il proprio percorso positivo dopo quattro vittorie nelle ultime cinque partite.

PERGOLETTESE (4-2-3-1): Doldi; Roversi, Bassi, Dell'Orco, Antolini; Tremolada, Arini; Ferrandino, Stronati, Orlandi; Rossetti. Allenatore: Antonio Giosa.

TRENTO (4-3-3): Barlocco; Maffei, Kassama, Benassai, D'Intino; Aucelli, Fossati, Garetto; Dalmonte, Molina, Ladisa. Allenatore: Luca Tabbiani.