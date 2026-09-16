La Serie C mette di fronte Perugia e Spezia nel quinto turno del Girone B. La sfida è in programma mercoledì 16 settembre 2026 alle ore 21:00 allo stadio Renato Curi di Perugia. Da una parte ci sono i padroni di casa, chiamati a reagire dopo il pesante ko di Ravenna, dall'altra la capolista Spezia, ancora imbattuta e intenzionata a difendere il primato. VEDI PERUGIA-SPEZIA IN DIRETTA STREAMING SU BET365

Il Perugia si presenta alla sfida con 7 punti e l'8ª posizione in classifica, frutto di due vittorie, un pareggio e una sconfitta. Lo Spezia, invece, guida il Girone B con 10 punti, grazie a tre successi e un pareggio. Nell'ultimo turno gli umbri sono stati travolti 3-0 dal Ravenna, mentre gli aquilotti hanno superato 2-0 il Livorno, confermando il loro ottimo avvio di campionato. Prima del calcio d'inizio è possibile seguire il match anche attraverso altri palinsesti sportivi: su GOLDBET PUOI CONTROLLARE LE PARTITE DISPONIBILI IN DIRETTA, su LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI LIVE, mentre VINCITÙ PERMETTE DI VERIFICARE LA DISPONIBILITÀ DELLO STREAMING DI PERUGIA-SPEZIA. Tre alternative da controllare prima del fischio d’inizio per scegliere la piattaforma più adatta.

Dove vedere Perugia-Spezia in diretta TV e streaming

Perugia-Spezia sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport Calcio e Sky Sport 256. La gara sarà inoltre disponibile in streaming su NOW, che trasmette tutte le partite della Serie C. La programmazione ufficiale Sky per la quinta giornata conferma il doppio canale per la sfida del Renato Curi.

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Come accedere allo streaming di Perugia-Spezia

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Perugia-Spezia: data, orario e informazioni sulla partita

La sfida tra Perugia e Spezia è fissata per mercoledì 16 settembre 2026 alle ore 21:00. La gara si giocherà allo stadio Renato Curi e sarà visibile su Sky Sport Calcio e Sky Sport 256, oltre che in streaming su NOW.

Partita: Perugia-Spezia

Perugia-Spezia Competizione: Serie C, Girone B

Serie C, Girone B Data: mercoledì 16 settembre 2026

mercoledì 16 settembre 2026 Orario: 21:00

21:00 Stadio: Renato Curi, Perugia

Renato Curi, Perugia Diretta TV: Sky Sport Calcio e Sky Sport 256 e NOW

Sky Sport Calcio e Sky Sport 256 e NOW Streaming verificato: Bet365 e Vincitù

Qui Perugia

Il Perugia arriva al quinto appuntamento stagionale con 7 punti e l'8º posto in classifica. L'avvio era stato positivo, con due vittorie e un pareggio nelle prime tre giornate, ma il percorso ha subito una brusca frenata domenica scorsa a Ravenna. Il 3-0 incassato al Benelli ha rappresentato la prima sconfitta stagionale e ha evidenziato alcune difficoltà sulle quali la squadra dovrà intervenire rapidamente.

La gara contro lo Spezia arriva dunque subito come occasione per reagire. Il tecnico Aimo Diana, però, non potrà sedere in panchina a causa della squalifica: a guidare la squadra dalla panchina sarà il vice Filippini. Alla vigilia Diana ha chiesto ai suoi maggiore personalità, coraggio e una crescita rapida, sottolineando la necessità di lasciarsi alle spalle gli alibi dopo la partita di Ravenna.

Il fattore Curi può rappresentare un elemento importante. Il Perugia ha già ottenuto due vittorie interne in questo campionato e vuole ripartire proprio davanti al proprio pubblico. Anche i precedenti disputati a Pian di Massiano sono favorevoli ai biancorossi: nelle ultime nove sfide casalinghe contro lo Spezia il bilancio parla di cinque successi, tre pareggi e una sola sconfitta.

La squadra umbra dovrà però trovare maggiore continuità nella produzione offensiva. Finora Canotto è il miglior realizzatore del Perugia con due reti, mentre anche Quirini e Sabbatani hanno già trovato il gol.

Qui Spezia

Lo Spezia si presenta al Renato Curi da capolista del Girone B con 10 punti. Gli aquilotti sono ancora imbattuti dopo quattro giornate: tre vittorie e un pareggio hanno permesso alla formazione ligure di conquistare il primo posto con un rendimento particolarmente equilibrato.

La squadra di Marco Turati è reduce dal convincente 2-0 rifilato al Livorno, risultato che ha consolidato un avvio nel quale lo Spezia ha concesso appena due gol. Anche il dato realizzativo è significativo: sei reti segnate nelle prime quattro partite e una difesa che si è dimostrata tra le più affidabili del raggruppamento.

La trasferta umbra arriva però in mezzo a un calendario molto ravvicinato. Dopo la vittoria sul Livorno, lo Spezia dovrà affrontare anche la Vis Pesaro nel turno successivo e Turati sta valutando un turnover ragionato per distribuire le energie. Restano inoltre indisponibili Kalaj, Florenzi, Candelari e Cancellieri.

Tra le possibili novità figura Jimenez, atteso dal primo minuto dopo l'esperienza con il Catania, mentre Bastoni dovrebbe trovare spazio nell'undici iniziale. Il tecnico potrebbe quindi cambiare qualche interprete senza modificare l'identità della squadra che ha conquistato il vertice della classifica.

La chiave tattica della partita

Il Perugia dovrebbe presentarsi con un 3-5-2, affidando a Quirini e Borsoi il compito di garantire ampiezza e collegamento tra i reparti. In mezzo al campo Renault, Ladinetti e Carriero saranno chiamati a contenere la qualità dello Spezia e allo stesso tempo a costruire per la coppia offensiva Canotto-Sabbatani.

Lo Spezia dovrebbe invece partire con un 4-2-3-1, anche se le ultime indicazioni lasciano spazio a qualche variazione nell'interpretazione del sistema. Bright e Capomaggio dovrebbero proteggere la linea difensiva, mentre Durmush, Bastoni e Cardinali avranno il compito di sostenere Mazzocchi.

Il duello più interessante potrebbe svilupparsi proprio tra la densità centrale del Perugia e la qualità offensiva degli ospiti tra le linee. I padroni di casa dovranno evitare di lasciare troppo spazio alle combinazioni dello Spezia, mentre gli uomini di Turati saranno chiamati a gestire la pressione del Curi e le possibili ripartenze umbre.

Anche la gestione delle energie potrebbe incidere sulla gara. Lo Spezia arriva da tre partite in otto giorni e potrebbe quindi modificare alcuni interpreti, mentre il Perugia è chiamato a trasformare immediatamente la delusione di Ravenna in una prestazione di carattere.

Probabili formazioni

Le probabili formazioni riflettono due esigenze differenti: il Perugia dovrebbe puntare sulla continuità dell'assetto a tre e sulla coppia Canotto-Sabbatani per cercare una reazione immediata, mentre lo Spezia potrebbe cambiare qualche pedina a causa del calendario fitto. In particolare,, ma la struttura tattica della capolista dovrebbe rimanere riconoscibile.

PERUGIA (3-5-2): Zelesny; Tozzuolo, Riccardi, Stramaccioni; Quirini, Renault, Ladinetti, Carriero, Borsoi; Canotto, Sabbatani. All. Aimo Diana (squalificato, in panchina Filippini)

SPEZIA (4-2-3-1): Micai; Oyono, Sganzerla, Spedalieri, Capolupo; Bright, Capomaggio; Durmush, Bastoni, Cardinali; Mazzocchi. All. Marco Turati