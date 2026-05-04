La CONMEBOL Sudamericana propone una sfida importante nel Gruppo E, turno 4: Independiente Petrolero-Caracas, in programma nella notte tra martedì 5 maggio e mercoledì 6 maggio a mezzanotte. Un match delicato per gli equilibri del girone, dove entrambe le squadre cercano punti pesanti per restare in corsa. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO SUDAMERICANO IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il momento delle due squadre

L’

arriva a questa sfida con grande necessità di punti: la squadra boliviana ha avuto un avvio complicato nella fase a gironi e deve reagire per non compromettere il cammino europeo.

Il Caracas, invece, ha dimostrato solidità nelle prime uscite, riuscendo anche a ottenere risultati importanti come la vittoria nello scontro diretto dell’andata. I venezuelani puntano a confermarsi e a restare nelle posizioni utili per la qualificazione.

Le probabili formazioni di Independiente Petrolero-Caracas

Le formazioni ufficiali verranno comunicate a ridosso del match, ma ci si attende una partita intensa: l’Independiente Petrolero proverà a sfruttare il fattore campo, mentre il Caracas cercherà di gestire la gara con maggiore equilibrio e colpire nei momenti giusti.

In un girone che comprende anche squadre di alto livello come Racing e Botafogo, ogni punto può risultare decisivo per il passaggio del turno.

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