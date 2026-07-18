Tra le gare più affascinanti del turno inaugurale della Superliga c'è senza dubbio quella dello stadio Ilie Oană, dove domenica 19 luglio alle ore 19:30 il Petrolul Ploiești ospiterà la Dinamo Bucarest. Due club ricchi di storia si affrontano con l'obiettivo di partire subito con il piede giusto e mettere in cassaforte i primi punti della nuova stagione. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI PETROLUL-DINAMO BUCAREST CLICCA SU BET365.

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Il momento del Petrolul Ploiești

Il Petrolul inaugura il nuovo campionato davanti ai propri tifosi con la volontà di costruire fin dalle prime giornate una stagione più ambiziosa. La squadra ha sfruttato il precampionato per assimilare i principi del nuovo corso tecnico e punta a fare della solidità casalinga uno dei propri punti di forza. L'entusiasmo dell'ambiente potrebbe rappresentare un fattore determinante in una partita di questo livello.

Il momento della Dinamo Bucarest

La Dinamo riparte con aspettative elevate dopo aver sfiorato l'accesso alle competizioni europee nella passata stagione. I biancorossi hanno cambiato guida tecnica durante l'estate e vogliono inaugurare il nuovo progetto con una prestazione convincente. La trasferta di Ploiești rappresenta subito un esame importante per capire il valore della squadra e le sue ambizioni in campionato.

Cosa aspettarsi dalla partita

Il Petrolul proverà a prendere in mano il gioco sfruttando il calore del proprio pubblico e l'intensità che da sempre caratterizza le gare disputate all'Ilie Oană. La Dinamo, invece, dovrebbe affidarsi alla qualità del proprio palleggio e a una manovra più ragionata, cercando di colpire nei momenti giusti. L'equilibrio potrebbe regnare per lunghi tratti, con gli episodi destinati a fare la differenza.

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