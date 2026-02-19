Dove vedere Philadelphia 76-Atlanta Hawks in diretta TV e streaming gratis

Non perdere Philadelphia 76-Atlanta Hawks: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 19 febbraio - 02:30

Bulls-Raptors è in programma venerdì 20 febbraio alle 02:00 italiane, in una sfida importante per gli equilibri della Eastern Conference, soprattutto in ottica play-in e playoff.

Il momento delle due squadre — Chicago sta attraversando uno dei momenti più difficili della propria stagione. L’undicesimo posto è frutto di sei sconfitte consecutive e di un pesante 9-1 negativo nelle ultime 10 partite. Con un record di 24 vittorie e 31 sconfitte, i Bulls hanno perso terreno nella corsa play-in e stanno pagando soprattutto le difficoltà difensive, con troppi punti concessi agli avversari nei momenti chiave. Serve un’immediata inversione di rotta per non compromettere definitivamente le speranze postseason.

Toronto, invece, occupa il quinto posto e arriva alla sfida con maggiore fiducia. I Raptors hanno conquistato 6 vittorie nelle ultime 10 partite e, nonostante l’ultimo stop, mantengono un rendimento complessivamente positivo. La squadra canadese ha mostrato solidità e continuità, restando non troppo distante da formazioni come Cavaliers e Knicks nelle posizioni alte della Conference. Il momento è decisamente più favorevole rispetto a quello dei Bulls.

I probabili quintetti di Philadelphia 76-Atlanta Hawks — Di seguito vi proponiamo i possibili quintetti delle due franchigie. Nessun cambio in vista per i 76ers, mentre gli Hawks potrebbero servire qualche colpo dalla panchina.

Philadelphia 76ers: K. Oubre, D. Barlow, A. Bona, T. Maxey, V.J. Edgecombe

Atlanta Hawks: Z. Risacher, J. Johnson, O. Okongwu, D. Daniels, N. Alexander-Walker