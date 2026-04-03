Lo streaming gratis della gara Pianese-Campobasso: dove vedere comodamente la partita in diretta tv live grazie a BET365

Carmine Panarella 3 aprile 2026 (modifica il 3 aprile 2026 | 08:32)

Il Girone B di Serie C propone una sfida di alta classifica tra due squadre in piena corsa playoff: Pianese-Campobasso, in programma sabato 4 aprile alle ore 14:30. La Pianese occupa la sesta posizione con 45 punti ed è determinata a restare nelle zone nobili della classifica, mentre il Campobasso, quinto a quota 49 punti, punta a consolidare il proprio piazzamento e avvicinarsi ulteriormente alle prime. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Cercare Pianese-Campobasso nel palinsesto Live

Il momento delle due squadre — La Pianese, allenata da Alessandro Birindelli, si presenta con un 3-4-2-1 equilibrato e dinamico. Peli e Proietto agiranno alle spalle di Bellini, con l’obiettivo di creare superiorità tra le linee e mettere in difficoltà la difesa avversaria. Con 45 punti, i padroni di casa vogliono sfruttare il fattore campo per ottenere un risultato importante in chiave playoff.

Il Campobasso, guidato da Luciano Zauri, risponde con un 4-3-3 offensivo. Leonetti, Magnaghi e Bifulco formeranno il tridente d’attacco, pronti a sfruttare la loro qualità per creare occasioni e colpire la retroguardia avversaria. Con 49 punti, gli ospiti cercano continuità per restare nelle zone alte della classifica.

Le probabili formazioni di Pianese-Campobasso — Ci si aspetta una gara intensa e combattuta, con entrambe le squadre pronte a giocarsi le proprie carte senza particolari calcoli. La Pianese cercherà di mantenere equilibrio tra i reparti e sfruttare la qualità dei suoi trequartisti per costruire azioni pericolose, mentre il Campobasso proverà a imporre ritmo e verticalità, puntando sulla velocità degli esterni offensivi. L’equilibrio potrebbe essere deciso dagli episodi e dalla capacità delle due squadre di concretizzare le occasioni create.

Pianese (3-4-2-1): Filippis, Masetti, Gorelli, Chesti, Coccia, Tirelli, Bertini, Sussi, Peli, Proietto, Bellini. Allenatore: Alessandro Birindelli

Campobasso (4-3-3): Tantalochi, Pierno, Celesia, Papini, Cristallo, Gargiulo, Cerretelli, Gala, Leonetti, Magnaghi, Bifulco. Allenatore: Luciano Zauri