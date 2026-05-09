Domenica 10 maggio 2026, alle ore 20:00, lo sguardo sarà puntato sulla terza giornata dei playoff di Serie C, dove si affronteranno US Pianese e Calcio Lecco 1912. Una gara che si preannuncia equilibrata e carica di significato, con entrambe le squadre determinate a proseguire il proprio percorso nella fase decisiva della stagione.

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Il momento delle due squadre

La posta in palio è alta, perché ogni dettaglio può fare la differenza in un contesto dove gli errori pesano doppio e la continuità diventa fondamentale. Sia Pianese che Lecco arrivano al match con buone sensazioni e risultati recenti incoraggianti.

La US Pianese, allenata da Alessandro Birindelli, sta vivendo un momento particolarmente positivo. La squadra non ha ancora conosciuto sconfitte in questa fase playoff, mettendo insieme due vittorie e un pareggio, segnale di grande solidità e maturità.

Nell’ultima uscita è arrivato un successo importante in trasferta contro la Juventus Next Gen, battuta con un netto 2-0. Una prestazione convincente sia sul piano offensivo che difensivo, che ha confermato la crescita del gruppo. In queste gare playoff il bilancio parla di 3 gol segnati e soltanto 1 subito, numeri che evidenziano equilibrio e compattezza.

Dall’altra parte il Calcio Lecco 1912, guidato da Federico Valente, si presenta con fiducia dopo la vittoria per 2-1 contro la Giana Erminio. Un risultato che ha consolidato il buon momento della squadra lombarda, capace di ottenere tre successi nelle ultime cinque partite.

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