In occasione della sesta giornata del Girone B di Serie C, lunedì 21 settembre alle ore 20:30 si affrontano Pianese e Sambenedettese allo stadio Comunale di Piancastagnaio. I padroni di casa arrivano all'appuntamento con 2 punti, mentre gli ospiti sono a quota 1 dopo le prime cinque giornate di campionato. La Pianese è reduce dalla sconfitta per 2-1 sul campo della Torres, mentre la Sambenedettese ha perso 3-2 in casa contro l'Atalanta Under 23.VEDI PIANESE-SAMBENEDETTESE IN DIRETTA STREAMING SU BET365 La Pianese è ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale, ma a Sassari ha mostrato una buona capacità di reazione dopo essere passata in svantaggio. La Sambenedettese, invece, arriva al confronto dopo la sconfitta interna contro l'Atalanta Under 23 e cerca il primo successo in campionato. Per seguire le gare disponibili in diretta puoi consultare Goldbet trovi le partite disponibili in diretta, Lottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentreVincitù permette di accedere allo streaming di Pianese-Sambenedettese. Dove vedere Pianese-Sambenedettese in diretta TV e streaming La sfida Pianese-Sambenedettese sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e sarà disponibile anche in streaming su NOW. La Serie C 2026/27 è trasmessa integralmente da Sky e NOW, con la programmazione delle singole gare distribuita sui diversi canali della piattaforma. Per cercare Pianese-Sambenedettese nel palinsesto live è necessario: scegliere l'operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Serie C; cercare Pianese-Sambenedettese tra le partite di lunedì 21 settembre; verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta. Prima di avviare la diretta streaming, è opportuno verificare il proprio abbonamento e le eventuali condizioni di accesso previste dalla piattaforma scelta, oltre all'orario ufficiale del calcio d'inizio. Pianese-Sambenedettese: data, orario e informazioni sulla partita Partita: Pianese-Sambenedettese

Pianese-Sambenedettese Competizione: Serie C, Girone B, 6ª giornata

Serie C, Girone B, 6ª giornata Data: lunedì 21 settembre 2026

lunedì 21 settembre 2026 Orario: 20:30

20:30 Stadio: Comunale, Piancastagnaio

Comunale, Piancastagnaio Diretta TV: Sky Sport

Sky Sport Streaming: NOW

NOW Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù Il momento della Pianese La Pianese arriva alla sfida con 2 punti e ancora senza vittorie nelle prime cinque giornate. Il percorso della formazione toscana è iniziato con la sconfitta contro il Campobasso, seguita dai pareggi contro Vado e Grosseto. Sono poi arrivati i ko contro Guidonia e Torres, con quest'ultimo maturato dopo una gara nella quale la squadra di Alberto Zanchetta è riuscita a trovare la rete e a creare altre occasioni. Nelle prime cinque partite la Pianese ha segnato soltanto una rete, ma proprio a Sassari ha evidenziato una maggiore presenza nella metà campo avversaria. Contro la Torres, la Pianese è andata sotto nel primo tempo ma ha reagito trovando il pareggio con Lorenzo Bellini. Nella ripresa i toscani hanno continuato a cercare spazi nella metà campo avversaria, prima di subire il rigore trasformato da Scotto che ha fissato il risultato sul 2-1. Il risultato ha lasciato la formazione di Zanchetta ancora a secco di vittorie, ma la prestazione offensiva ha fornito qualche elemento positivo in vista del confronto con la Sambenedettese. Sul piano tattico, la Pianese ha fatto ricorso al 3-5-2, cercando di sfruttare l'ampiezza garantita dagli esterni e la presenza di due punte. Bellini è stato uno dei giocatori più coinvolti nella fase offensiva contro la Torres, mentre Fabrizi ha avuto a disposizione alcune situazioni per attaccare la profondità. Contro una Samb che ha incassato tre reti dall'Atalanta Under 23, la capacità dei padroni di casa di trasformare le occasioni costruite sarà uno degli aspetti centrali della partita. Il momento della Sambenedettese La Sambenedettese si presenta a Piancastagnaio con 1 punto, frutto del pareggio ottenuto contro il Grosseto, e quattro sconfitte nelle altre gare disputate. Dopo i ko contro Reggiana, Spezia e Pineto, la squadra di Roberto Boscaglia ha perso anche contro l'Atalanta Under 23, nonostante sia riuscita a segnare due reti. Il dato evidenzia una delle principali difficoltà emerse in questo avvio: la Samb ha trovato con una certa continuità la via del gol, ma ha concesso troppo nella propria area. La sfida contro l'Atalanta Under 23 si è conclusa sul 2-3, con i rossoblù costretti a inseguire dopo le reti della formazione bergamasca. La squadra di Boscaglia ha però reagito e ha trovato due volte la rete, mantenendo aperto il risultato fino alle battute finali. Il tecnico ha confermato la difesa a tre, soluzione adottata per aumentare la protezione nella zona centrale e permettere agli esterni di accompagnare maggiormente la fase offensiva. Davanti, Faggioli e Sgarbi rappresentano due dei principali riferimenti della squadra, mentre il contributo degli esterni diventa importante per alimentare l'azione offensiva. La Samb dovrà però migliorare la gestione delle transizioni difensive: nelle prime cinque giornate ha infatti concesso diverse situazioni agli avversari, elemento che ha inciso pesantemente sul rendimento della squadra. Le probabili formazioni di Pianese-Sambenedettese La Pianese dovrebbe riproporre il 3-5-2 utilizzato nelle ultime uscite. Astaldi è candidato alla conferma in porta, con Masetti e Chesti nella linea difensiva. A centrocampo Di Cosmo e Martey possono agire sulle corsie, mentre Tirelli e Bertini sono candidati alla zona centrale. Bellini e Fabrizi restano le principali soluzioni per il reparto offensivo, con Ianesi tra le alternative a disposizione di Zanchetta. La Sambenedettese dovrebbe invece mantenere il 3-5-2 di Roberto Boscaglia. Krapikas è candidato a partire tra i pali, con Zini, Gigli e Camigliano davanti a lui. Plicco e Nicoli possono occupare le corsie esterne, mentre Candellori e Piccoli sono candidati al centro del campo. In avanti Faggioli e Sgarbi dovrebbero comporre nuovamente il tandem offensivo, anche se Boscaglia potrebbe valutare qualche rotazione dopo il turno infrasettimanale. PIANESE (3-5-2): Astaldi; Pintus, Masetti, Chesti; Di Cosmo, Tirelli, Bertini, Proietto, Martey; Fabrizi, Bellini. Allenatore: Alberto Zanchetta. SAMBENEDETTESE (3-5-2): Krapikas; Zini, Gigli, Camigliano; Perrotta, Plicco, Candellori, Piccoli, Nicoli; Faggioli, Sgarbi. Allenatore: Roberto Boscaglia.