Il Girone C di Serie C propone una sfida con obiettivi opposti: Picerno-Cosenza, in programma lunedì 13 aprile alle ore 20:30. Il Picerno, quindicesimo con 36 punti, cerca un risultato positivo per allontanarsi dalla zona calda della classifica, mentre il Cosenza, terzo a quota 63 punti, punta a consolidare la propria posizione nelle zone alte e restare in corsa per la promozione. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365
La diretta streaming
Picerno-Cosenza diretta tv e formazioni: lo streaming gratis
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Il momento delle due squadre—
Il Picerno, allenato da Gaetano Auteri, si presenta con un 4-2-3-1 che punta su equilibrio tra fase difensiva e costruzione offensiva. Bocic, Santarcangelo ed Esposito agiranno alle spalle di Abreu, con il compito di creare occasioni e mettere in difficoltà la difesa avversaria. Con 36 punti, i padroni di casa vogliono sfruttare il fattore campo per ottenere punti preziosi.
Il Cosenza, guidato da Antonio Busce, risponde con un 4-4-2 solido e organizzato, pronto a sfruttare le corsie esterne e la presenza in area delle due punte. Beretta e Florenzi saranno i riferimenti offensivi, chiamati a concretizzare le occasioni e a mantenere la squadra nelle zone alte della classifica. Con 63 punti, gli ospiti cercano una vittoria per continuare la corsa promozione.
Le probabili formazioni di Picerno-Cosenza—
Ci si attende una gara intensa, con il Picerno pronto a difendersi con ordine e a cercare spazi in ripartenza, mentre il Cosenza proverà a imporre il proprio ritmo e a gestire il possesso per creare occasioni da gol. In una sfida con obiettivi così diversi, potrebbero risultare decisivi gli episodi e la capacità di sfruttare al meglio le opportunità create.
Picerno (4-2-3-1): Summa, Salvo, Frison, Granata, Pistolesi, Bianchi, Marino, Bocic, Santarcangelo, Esposito, Abreu. Allenatore: Gaetano Auteri
Cosenza (4-4-2): Vettorel, D'Orazio, Caporale, Dametto, Cannavò, Garritano, Langella, Kouan, Ricciardi, Beretta, Florenzi. Allenatore: Antonio Busce
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