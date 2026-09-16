La Serie C propone il confronto tra Pineto e Forlì, valido per la quinta giornata del Girone B. Il match è in programma mercoledì 16 settembre 2026 alle 18:30 allo Stadio Comunale Mimmo Pavone-Mariani di Pineto. La sfida mette di fronte due squadre reduci entrambe da una vittoria e alla ricerca di conferme nel turno infrasettimanale. VEDI PINETO-FORLI IN DIRETTA STREAMING SU BET365

Il Pineto arriva all'appuntamento con 5 punti e il 13º posto in classifica, mentre il Forlì è sesto con 7 punti. La formazione allenata da Enrico Barilari ha conquistato una vittoria, due pareggi e una sconfitta nelle prime quattro giornate, mentre la squadra di Nicola Campedelli ha ottenuto due successi, un pareggio e una sconfitta. Nell'ultimo turno il Pineto ha superato 2-1 la Sambenedettese, mentre il Forlì ha battuto con lo stesso risultato la Vis Pesaro. Prima del calcio d’inizio è possibile seguire il match anche attraverso altri palinsesti sportivi: su GOLDBET PUOI CONTROLLARE LE PARTITE DISPONIBILI IN DIRETTA, su LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI LIVE, mentre VINCITÙ PERMETTE DI VERIFICARE LA DISPONIBILITÀ DELLO STREAMING DI PINETO-FORLI. Tre alternative da controllare prima del fischio d’inizio per scegliere la piattaforma più adatta.

Dove vedere Pineto-Forlì in diretta TV e streaming

Pineto-Forlì sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport 257. La partita sarà inoltre disponibile in streaming su NOW, piattaforma che trasmette le gare di Serie C. La programmazione ufficiale di Sky per la quinta giornata indica proprio Pineto-Forlì su Sky Sport 257.

Per quanto riguarda Bet365, dopo aver effettuato l'accesso al proprio account è necessario entrare nella sezione dedicata al calcio, selezionare la Serie C e cercare Pineto-Forli tra gli eventi live disponibili. La presenza della diretta può variare in base alla programmazione e alle condizioni previste dal servizio, quindi è consigliabile controllare la disponibilità poco prima dell'inizio della partita.

Come accedere allo streaming di Pineto-Forlì

scegliere la piattaforma di streaming; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi sportivi; selezionare il calcio e la Serie C; cercare Pineto-Forlì tra gli eventi disponibili; verificare le condizioni previste dal proprio abbonamento e avviare la diretta.

Pineto-Forlì: data, orario e informazioni sulla partita

La sfida tra Pineto e Forlì è fissata per mercoledì 16 settembre 2026 alle ore 18:30. La gara si disputerà allo Stadio Comunale Mimmo Pavone-Mariani e sarà trasmessa su Sky Sport 257, oltre che in streaming su NOW.

Partita: Pineto-Forlì

Pineto-Forlì Competizione: Serie C, Girone B

Serie C, Girone B Data: mercoledì 16 settembre 2026

mercoledì 16 settembre 2026 Orario: 18:30

18:30 Stadio: Stadio Comunale Mimmo Pavone-Mariani, Pineto

Stadio Comunale Mimmo Pavone-Mariani, Pineto Diretta TV: Sky Sport 257 e NOW

Sky Sport 257 e NOW Streaming verificato: Bet365 e Vincitù

Qui Pineto

Il Pineto arriva alla quinta giornata con 5 punti e il 13º posto in classifica. Il percorso iniziale racconta di una squadra ancora alla ricerca della giusta continuità, con una vittoria, due pareggi e una sconfitta nelle prime quattro partite. Dopo gli 0-0 contro Latina e Livorno e il ko per 2-1 sul campo del Perugia, la formazione di Enrico Barilari ha trovato il primo successo stagionale proprio nell'ultimo turno, superando 2-1 la Sambenedettese.

Il successo ha portato entusiasmo all'ambiente, ma Barilari ha invitato la squadra a non accontentarsi. Alla vigilia il tecnico ha definito il Forlì una formazione propositiva e dotata di qualità, considerando la partita un test importante per verificare i progressi del gruppo.

Un'altra caratteristica emersa in questo avvio è la solidità difensiva: il Pineto ha concesso poco soprattutto tra le mura amiche e punta a confermare questa caratteristica anche contro uno degli attacchi più prolifici del campionato. Il problema resta invece la produzione offensiva, finora limitata, elemento sul quale i biancazzurri dovranno fare un salto di qualità.

Qui Forlì

Il Forlì si presenta invece a Pineto dal 6º posto con 7 punti, dopo un avvio caratterizzato da due vittorie, un pareggio e una sconfitta. La squadra di Nicola Campedelli ha segnato 10 reti nelle prime quattro giornate, mostrando una notevole capacità di andare a segno, ma ha anche incassato 8 gol.

I romagnoli sono reduci dal 2-1 sulla Vis Pesaro, maturato grazie alle reti di Davide Macrì e Valentino Coveri, e cercano ora il primo successo esterno della stagione. Nelle precedenti trasferte sono arrivati il pareggio per 2-2 contro la Sambenedettese e la sconfitta per 2-0 sul campo del Latina.

Alla vigilia Campedelli ha sottolineato la solidità della retroguardia del Pineto e ha annunciato un turnover ragionato, inevitabile considerando il calendario ravvicinato e le energie da gestire dopo la gara con la Vis Pesaro. Il tecnico ha comunque chiesto alla squadra un'altra prestazione importante per provare a conquistare il primo blitz esterno.

La chiave tattica della partita

Il Pineto dovrebbe schierarsi con un 3-4-2-1, affidandosi alla presenza di Forte e Delle Monache alle spalle di Vigliotti. Il Forlì dovrebbe invece rispondere con un 3-5-2, sistema che permette a Campedelli di avere maggiore densità a centrocampo e di sostenere la coppia offensiva formata da Petrelli e Gabellini.

Il possibile duello tattico nasce quindi dalla diversa interpretazione degli stessi principi: il Pineto potrebbe cercare di sfruttare la qualità tra le linee dei due trequartisti e la spinta degli esterni, mentre il Forlì proverà a far valere la superiorità numerica in mezzo al campo e la propria maggiore produttività offensiva.

Attenzione anche alla gestione delle energie: il Forlì arriva da una partita giocata appena quattro giorni prima e Campedelli ha già anticipato possibili cambi nell'undici iniziale. Le probabili formazioni vanno quindi lette anche alla luce del turnover annunciato dal tecnico romagnolo.

Probabili formazioni

Per il Pineto, il ritorno dirappresenta una delle novità più interessanti alla vigilia, mentre nel Forlì resta centrale la gestione delle energie dopo il successo sulla Vis Pesaro. Le scelte definitive potrebbero dunque risentire del turnover annunciato da Campedelli.

PINETO (3-4-2-1): Tonti; Alessandretti, Frare, Ienco; Scheffer Bracco, Lombardi, Germinario, D'Orazio; Forte, Delle Monache; Vigliotti. All. Enrico Barilari

FORLÌ (3-5-2): Theiner; Palomba, Onofri, Munaretti; Farinelli, Macrì, Rosetti, Scaccabarozzi, Mattioli; Petrelli, Gabellini. All. Nicola Campedelli