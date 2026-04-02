Sfida delicatissima nel primo turno dei playoff di Serie C: Pineto Calcio e Gubbio si affronteranno domenica 3 maggio 2026 alle ore 20:00 in una gara che vale già una fetta di stagione. Un match da dentro o fuori, dove la tensione sarà altissima e ogni dettaglio potrà risultare decisivo.

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Il momento delle due squadre

Il Pineto, allenato da Ivan Tisci, arriva all’appuntamento in un momento complicato. Nelle ultime cinque gare, infatti, ha raccolto zero vittorie, due pareggi e tre sconfitte, con l’ultimo ko arrivato proprio contro il Gubbio per 0-2. Un risultato che pesa, soprattutto sul piano mentale, e che evidenzia le difficoltà della squadra sia in fase offensiva che difensiva. Servirà una reazione immediata per restare in corsa.

Dall’altra parte, il Gubbio guidato da Domenico Di Carlo sembra attraversare un momento leggermente più positivo. Nelle ultime cinque uscite ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte, ma soprattutto arriva dal successo proprio contro il Pineto, un 2-0 che ha ridato fiducia all’ambiente.

La squadra umbra ha mostrato segnali di crescita, soprattutto in attacco, dove è riuscita a essere più incisiva rispetto agli avversari. Per il Pineto sarà fondamentale trovare equilibrio e limitare le offensive degli ospiti.

In una gara così equilibrata sulla carta, ma con stati di forma differenti, la componente mentale e l’approccio iniziale potrebbero indirizzare l’esito della sfida.

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