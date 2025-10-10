Il Girone B di Serie C vede confrontarsi questa settimana Pineto e Livorno il prossimo sabato 11 ottobre alle ore 17:30. Questa gara in programma mette in palio tre punti che potrebbero aiutare entrambe le squadre in questa prima parte di stagione molto difficile, con lo spettro della retrocessione che incombe. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi seguire Pineto-Livorno GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.
La diretta streaming
Pineto-Livorno, dove vedere la partita in streaming TV e diretta LIVE
Dove vedere Pineto-Livorno in diretta TV e in streaming LIVE—
La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per gustarti la grande sfida della Serie C direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. È possibile registrarsi ora su Bet365, attivare il conto e guardare gratis Pineto-Livorno in diretta live. Il match, in programma sabato 11 ottobre alle ore 17:30 sarà visibile sulla piattaforma a cui è possibile registrarsi in pochi passaggi, oltre che su Sky Sport al canale 254 e su Now Tv.
Il momento delle due squadre—
Padroni di casa con un bottino di 8 punti conquistati in altrettante partite: il quattordicesimo posto in classifica impone al Pineto un cambio di marcia e l'occasione giusta potrebbe essere proprio questo scontro diretto tra le mura di casa. Gli ospiti, appena un punto sotto, devono fare i conti con un inizio sicuramente difficile e avranno il duro compito di tentare il colpo fuori casa per agguantare punti preziosi. Una missione sicuramente difficile per il Livorno, ma non impossibile.
Le probabili formazioni di Pineto-Livorno—
Pineto (4-4-2): Tonti, Borsoi, Capomaggio, Postiglione, Menna, Schirone, Lombardi, Germinario, Baggi, Bruzzaniti, D'Andrea. Allenatore: Ivan Tisci
Livorno (4-2-3-1): Ciobanu, Antoni, Baldi, Noce, Ghezzi, Hamlili, Welbeck, Cioffi, Panaioli, Biondi, Di Carmine. Allenatore: Alessandro Vittorio Formisano
© RIPRODUZIONE RISERVATA