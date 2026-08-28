Il Marchetti di Pineto apre le porte a una sfida che mette di fronte ASD Pineto Calcio e Livorno, due squadre che arrivano alla seconda giornata di Serie C, girone B con obiettivi differenti. I padroni di casa di Enrico Barilari sono ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale, mentre gli amaranto di Cristiano Lucarelli vogliono dare continuità al successo ottenuto all'esordio. VEDI PINETO-LIVORNO IN DIRETTA STREAMING SU BET365.

Prima del calcio d’inizio è possibile guardare il match anche su altri palinsesti sportivi: su Goldbet trovi le partite disponibili in diretta, su Lottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentre Vincitù permette di accedere allo streaming di della sfida. Tre alternative da verificare subito per scegliere la piattaforma più adatta e arrivare pronti al fischio d’inizio.

Dove vedere Pineto-Livorno in diretta TV e streaming

sarà disponibile in diretta streaming nei palinsesti di. La partita potrà essere seguita da computer, smartphone e tablet compatibili, nel rispetto delle condizioni previste dal singolo operatore.

Bet365 rappresenta la prima soluzione per chi vuole cercare direttamente la partita nel palinsesto live. Dopo aver effettuato l’accesso, sarà sufficiente aprire la sezione dedicata al calcio tra gli appuntamenti della giornata. Accedi al palinsesto Bet365 e cerca Pineto-Livorno

La partita risulta disponibile anche attraverso Vincitù. Prima del calcio d’inizio è consigliabile controllare nuovamente la presenza dell’evento e le condizioni richieste dalla piattaforma.

Goldbet e Lottomatica permettono invece di consultare le altre dirette sportive e le partite presenti nei rispettivi palinsesti:

Prima del calcio d'inizio è consigliabile verificare il palinsesto ufficiale per conoscere le modalità di visione disponibili, gli eventuali requisiti di accesso e la piattaforma sulla quale sarà possibile seguire la partita.

Come accedere allo streaming di Pineto-Livorno

Per seguire Pineto-Livorno in streaming è necessario:

scegliere la piattaforma che trasmette la gara; accedere al proprio account oppure completare la registrazione, se richiesta; aprire la sezione dedicata alla Serie C; individuare la sfida tra Pineto e Livorno; verificare le condizioni previste per la visione; avviare la diretta all'orario stabilito.

Le modalità di accesso possono variare in base alla piattaforma utilizzata. È quindi consigliabile controllare sempre il palinsesto in prossimità del calcio d'inizio.

Pineto-Livorno: data, orario e informazioni sulla partita

La sfida è valida per la 2ª giornata di Serie C, girone B e si disputa al Marchetti di Pineto, impianto che ospita le gare interne della formazione abruzzese. Il calcio d'inizio è fissato per sabato 29 agosto alle ore 21:00.

Partita: Pineto-Livorno

Pineto-Livorno Competizione: Serie C

Serie C Girone: B

B Data: sabato 29 agosto 2026

sabato 29 agosto 2026 Orario: 21:00

21:00 Stadio: Marchetti

Marchetti Streaming verificato: Bet365 e Vincitù

Per il Pineto si tratta di una gara importante per iniziare a muovere la classifica e trovare anche il primo gol stagionale. Il Livorno, invece, vuole sfruttare l'entusiasmo generato dal successo contro la Torres per conquistare altri tre punti e confermarsi nelle zone alte.

L'ultimo confronto diretto ha visto il Livorno imporsi per 1-0, un precedente che aggiunge ulteriore interesse a una sfida nella quale i padroni di casa cercheranno di invertire la tendenza.

Il momento del Pineto

Il Pineto ha iniziato il campionato conquistando un punto, ma la squadra di Enrico Barilari deve ancora trovare la propria dimensione offensiva. Dopo la prima giornata, infatti, gli abruzzesi non hanno ancora segnato e presentano una differenza reti di 0:0.

Il debutto davanti al proprio pubblico rappresenta quindi una possibilità importante per cambiare immediatamente passo. Il Pineto dovrà migliorare la propria capacità di concretizzare le occasioni e trovare maggiore incisività negli ultimi metri.

L'avversario, però, è di quelli particolarmente impegnativi. Il Livorno arriva infatti da una vittoria ottenuta contro la Torres e può contare su una squadra già capace di mostrare concretezza e solidità.

Barilari dovrà quindi preparare una partita equilibrata, nella quale sarà fondamentale limitare le qualità offensive degli amaranto senza rinunciare alla ricerca dei primi gol e dei primi tre punti della stagione.

Il fattore campo potrebbe avere un peso importante, soprattutto in una sfida nella quale il Pineto ha bisogno di ritrovare fiducia e continuità.

Il momento del Livorno

Il Livorno arriva alla seconda giornata con il morale alto grazie alla vittoria per 2-1 ottenuta contro la Torres. La squadra di Cristiano Lucarelli ha conquistato tre punti pesanti all'esordio e ha immediatamente mostrato le proprie ambizioni.

Gli amaranto hanno dimostrato di saper sfruttare le occasioni create e di poter gestire una gara complicata, caratteristiche che saranno nuovamente necessarie nella trasferta di Pineto.

Lucarelli vuole ora evitare cali di concentrazione e dare continuità al risultato dell'esordio. Un'altra vittoria permetterebbe infatti al Livorno di rimanere nelle zone alte della classifica e di confermare le buone sensazioni della prima giornata.

Il precedente favorevole, con il successo per 1-0 nell'ultimo confronto diretto, rappresenta inoltre un ulteriore elemento a favore della fiducia degli ospiti. Il Pineto, però, avrà dalla propria parte il pubblico e una forte motivazione legata alla ricerca della prima rete e della prima vittoria.