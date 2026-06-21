Il primo turno del torneo ATP di Eastbourne propone la sfida tra Jack Pinnington Jones e Camilo Ugo Carabelli, in programma sull’erba britannica. Un incontro che mette di fronte due giocatori con caratteristiche e percorsi molto diversi, in una fase della stagione in cui ogni partita può risultare decisiva per fiducia e classifica.

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI PINNINGTON-CARABELLI SU BET365

VUOI SEGUIRE LA PARTITA? ACCEDI SU VINCITU E NON PERDERTI NEMMENO UN MINUTO

Dove vedere Pinnington-Carabelli in diretta tv e streaming gratis

La sfida sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Bet365 per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto BET365 attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

Live Streaming

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto BET365 oppure Vincitu

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca sul palinsesto Bergs-Munar BET365 oppure Vincitu

Il momento dei due tennisti

Jack Pinnington Jones arriva a questo appuntamento con la volontà di sfruttare al meglio una superficie che può esaltare le sue qualità, soprattutto nei turni di servizio e nella gestione dei punti rapidi. Il britannico cercherà di capitalizzare il sostegno del pubblico di casa e di imprimere fin da subito il proprio ritmo al match.

Dall’altra parte della rete ci sarà Camilo Ugo Carabelli, tennista argentino tradizionalmente più a suo agio sulle superfici lente. L’adattamento all’erba rappresenta una delle principali sfide per il sudamericano, che dovrà puntare su solidità e continuità per provare a contrastare un avversario più abituato a queste condizioni.

La sfida si presenta interessante anche alla luce del contrasto nella forma recente dei due giocatori e delle statistiche legate ai game vinti, che evidenziano dinamiche differenti nel rendimento complessivo. L’erba potrebbe accentuare ulteriormente il peso del servizio, rendendo fondamentali pochi punti nei momenti chiave del match.

Un elemento rilevante riguarda i precedenti tra i due tennisti. Jack Pinnington Jones e Camilo Ugo Carabelli non si sono mai affrontati in carriera, motivo per cui non esiste alcun head-to-head tra i due. L’analisi si basa quindi esclusivamente sul momento attuale e sulle rispettive caratteristiche tecniche.

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI PINNINGTON-CARABELLI SU BET365

VUOI SEGUIRE LA PARTITA? ACCEDI SU VINCITU E NON PERDERTI NEMMENO UN MINUTO