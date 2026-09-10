Il risultato dice 3-0, ma non è quello che il Pisa si è portato dietro principalmente da Castellammare. Pisa-Virtus Entella, venerdì 11 settembre alle 21:00, riporta i nerazzurri davanti al proprio pubblico cinque giorni dopo una partita nella quale, per oltre mezz'ora, il calcio aveva smesso di avere importanza. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Il malore accusato da Rosen Bozhinov aveva fermato Juve Stabia-Pisa. Poi erano arrivate dall'ospedale le prime notizie rassicuranti, la partita era ricominciata e Arturo Calabresi, segnando il gol che l'aveva sbloccata, aveva recuperato dalla panchina la maglia del compagno mostrandola al pubblico. Da quella domenica il Pisa esce anche con una classifica interessante: sei punti dopo tre giornate e due vittorie consecutive. L'Entella arriva invece all'Arena con un solo punto e ancora nessun successo. Prima che inizi la sfida puoi esplorare anche il resto degli appuntamenti sportivi della giornata: DAI UNO SGUARDO ALLE DIRETTE PRESENTI NEL PALINSESTO DI GOLDBET, VERIFICA SU LOTTOMATICA GLI EVENTI DISPONIBILI DA SEGUIRE oppure CONSULTA LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI VINCITÙ E TROVA L’APPUNTAMENTO CHE CERCHI.

Dall'Arena direttamente sullo schermo: dove vedere Pisa-Virtus Entella in streaming e tv

Il venerdì sera di Serie B porta all'

, dove Pisa e Virtus Entella scenderanno in campo alle

. La partita sarà disponibile su

, attraverso l'app della piattaforma sui dispositivi compatibili, e su

, il canale dedicato al campionato cadetto.

La gara potrà essere seguita anche tramite

, ampliando così le possibilità per assistere in streaming alla sfida.

: il nome della voce incaricata del racconto del match verrà indicato non appena sarà reso disponibile.

Dopo la paura, il Pisa deve tornare a pensare soltanto al campo

La settimana di

è inevitabilmente cominciata dalle condizioni di Bozhinov. Il difensore è rientrato a Pisa dopo gli accertamenti, che non hanno evidenziato problemi, ma la prudenza resta massima e la sua presenza contro l'Entella è in forte dubbio.

Sul piano sportivo, invece, le indicazioni arrivate dal

sono state importanti.

Il Pisa aveva perso in casa con il Padova, poi ha cambiato passo: vittoria contro il Catanzaro e tre reti a Castellammare. In appena due giornate una partenza incerta si è trasformata in un piccolo filotto che adesso Bianco vuole allungare.

Particolarmente interessante è stata la capacità della squadra di modificarsi.

Dopo aver utilizzato la difesa a tre contro il Catanzaro, a Castellammare il tecnico è tornato al 4-3-3, ottenendo maggiore aggressività e soprattutto una migliore occupazione della metà campo avversaria. La buona notizia arriva anche dall'infermeria: Moreo e Scuffet sono recuperati. Il primo può diventare un'opzione a partita in corso, mentre Confente dovrebbe conservare il posto tra i pali. A Castellammare uno dei segnali più interessanti è arrivato da Matteo Tramoni, autore del secondo gol dopo una splendida iniziativa personale.

Il suo movimento può diventare particolarmente importante contro una Virtus Entella che nelle prime tre giornate ha già concesso cinque reti. Bianco può utilizzarlo tra le linee oppure concedergli maggiore libertà di avvicinarsi alle punte, cercando di costringere i centrali liguri a uscire dalla propria zona. Davanti Petagna e Pittarello offrono caratteristiche differenti, mentre il recupero di Moreo aggiunge una soluzione ulteriore. La sensazione è che il Pisa abbia soprattutto una possibilità che qualche settimana fa possedeva meno: cambiare la partita dalla panchina senza modificarne necessariamente il livello.

PISA, ITALIA - 17 AGOSTO: Matteo Tramoni del Pisa Sporting Club reagisce durante la partita di Coppa Italia tra Pisa SC ed Empoli FC, disputata all’Arena Garibaldi il 17 agosto 2026 a Pisa, Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

Un punto in tre giornate: l'Entella deve interrompere subito la salita

Per la

il problema non è ancora la classifica. Dopo tre giornate sarebbe prematuro.

Il problema sono le indicazioni che l'hanno prodotta.

La squadra di

ha raccolto appena

, arrivato con il 2-2 contro il Vicenza, e non ha ancora vinto in questa Serie B. Prima erano arrivate due sconfitte e complessivamente i liguri hanno incassato cinque gol.

Anche l'approccio alle partite sta diventando un tema: l'Entella non ha ancora chiuso un primo tempo in vantaggio. All'Arena partire male significherebbe concedere immediatamente entusiasmo a una squadra reduce da due successi. Il 2-2 con il Vicenza ha almeno mostrato una capacità di reazione che nelle uscite precedenti si era vista meno. Adesso Chiappella deve trasformarla in continuità.

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Due vittorie di fila contro una squadra che cerca ancora la prima: la chiave tattica

Tatticamente il primo interrogativo riguarda il sistema scelto da Bianco.

L'assenza probabile di Bozhinov può spingere verso la conferma della

, con Calabresi e Angori sulle fasce e Canestrelli-Coppola davanti a Confente. In questo modo il Pisa avrebbe più uomini disponibili per pressare immediatamente la costruzione dell'Entella.

I liguri possono invece cercare di abbassare il ritmo.

Nel 3-4-1-2 di Chiappella, Squizzato e Benedetti dovranno evitare che il centrocampo venga schiacciato, mentre Guiu può diventare fondamentale alle spalle delle due punte per offrire una prima uscita quando il Pisa alzerà la pressione. Molto passerà dalle corsie. Leris può costringere Di Mario a una partita prevalentemente difensiva, mentre dall'altra parte Angori dovrà scegliere bene quando accompagnare l'azione per non lasciare campo alle transizioni liguri.

VERONA, ITALIA - 16 AGOSTO: Bernat Guiu della Virtus Entella calcia durante la serie dei rigori nella partita di Coppa Italia tra Hellas Verona e Virtus Entella, disputata allo Stadio Marcantonio Bentegodi il 16 agosto 2026 a Verona, Italia. (Foto di Emmanuele Ciancaglini/Getty Images)

Le probabili formazioni: Bianco valuta il modulo, Chiappella cerca equilibrio

Il Pisa potrebbe confermare la linea a quattro utilizzata a Castellammare.

resta il riferimento tra i pali, con Calabresi, Canestrelli, Coppola e Angori davanti a lui. A centrocampo Correia e Leone possono alternarsi nella prima costruzione, mentre Leris offre profondità e capacità di saltare l'uomo.

rimane il giocatore al quale concedere maggiore libertà: può partire alle spalle degli attaccanti ma abbassarsi per ricevere e creare superiorità. Petagna e Pittarello sono favoriti davanti, con Moreo recuperato e pronto eventualmente a entrare durante la gara.

L'Entella dovrebbe mantenere invece il 3-4-1-2, cercando innanzitutto maggiore compattezza rispetto alle prime uscite. Parodi, Tiritiello e Alborghetti formeranno la linea davanti a Del Frate; Vignali e Di Mario dovranno garantire ampiezza senza lasciare isolati Squizzato e Benedetti centralmente. Guiu sarà l'uomo di collegamento: dalla sua capacità di trovare spazio dietro il centrocampo pisano dipenderà buona parte delle possibilità di servire Cuppone e Forte senza costringerli a ricevere sempre spalle alla porta.

PISA: Confente; Calabresi, Canestrelli, Coppola, Angori; Leris, Correia, Leone; Tramoni; Pittarello, Petagna. Allenatore: Bianco.

VIRTUS ENTELLA: Del Frate; Parodi, Tiritiello, Alborghetti; Vignali, Squizzato, Benedetti, Di Mario; Guiu; Cuppone, Forte. Allenatore: Chiappella.

Pisa-Virtus Entella: data, orario e informazioni