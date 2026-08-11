Lo streaming gratis della gara Platense-Coquimbo Unido: dove vedere comodamente la partita in diretta tv live grazie a BET365
La Roma si diverte con lo shooting della nuova maglia
La Copa Libertadores 2026 entra nella fase ad eliminazione diretta con la gara d'andata degli ottavi di finale, che propone la sfida tra Platense-Coquimbo Unido, in programma nella notte tra mercoledì 12 agosto e giovedì 13 agosto alle ore 00:00 italiane. Il confronto mette di fronte due delle sorprese della competizione, entrambe protagoniste di un percorso europeo molto importante.
Il Platense avrà il vantaggio di disputare il primo incontro davanti ai propri tifosi allo stadio Ciudad de Vicente López, mentre il Coquimbo Unido cercherà di ottenere un risultato positivo in trasferta per giocarsi poi la qualificazione nella gara di ritorno.
PER VEDERE LA PARTITA E TUTTO IL GRANDE CALCIO INTERNAZIONALE IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365
OPPURE FAI CLICK QUI PER VEDERE IL CALCIO E LO SPORT IN STREAMING GRATIS CON VINCITU
Dove vedere Platense-Coquimbo Unido in diretta TV e streaming LIVELa partita è disponibile in diretta streaming su BET365. Con un conto attivo oppure effettuando una scommessa, è possibile accedere alla visione live senza costi aggiuntivi e seguire statistiche aggiornate in tempo reale durante l'incontro.
Per seguire lo streaming è sufficiente:
- Registrarsi o accedere a BET365
- Mantenere il conto attivo oppure effettuare una scommessa
- Cercare Platense-Coquimbo Unido nel palinsesto Live
Il Platense vuole sfruttare il fattore campoIl Platense arriva agli ottavi di finale con grande entusiasmo dopo un cammino europeo che ha sorpreso molti addetti ai lavori. La formazione argentina proverà a sfruttare il sostegno del proprio pubblico per partire con il piede giusto in una sfida sulla carta molto equilibrata.
L'obiettivo sarà conquistare un risultato positivo senza concedere troppo agli avversari, in vista della delicata gara di ritorno.
Il Coquimbo Unido cerca un risultato importante in trasfertaIl Coquimbo Unido rappresenta una delle grandi sorprese della Copa Libertadores 2026 ed è arrivato agli ottavi dopo un percorso di grande valore. La squadra cilena punterà sulla propria solidità per mettere in difficoltà il Platense e cercare un risultato che possa dare fiducia in vista della seconda sfida del doppio confronto.
Una gara attenta e compatta potrebbe permettere agli ospiti di rimandare tutto alla partita di ritorno con concrete possibilità di qualificazione.
Il momento della sfidaLa partita tra Platense e Coquimbo Unido si preannuncia equilibrata e combattuta. Gli ottavi di finale della Libertadores rappresentano una fase in cui ogni dettaglio può fare la differenza e anche un minimo vantaggio conquistato nella gara d'andata può risultare decisivo.
Il Platense parte con il vantaggio di giocare davanti ai propri tifosi, ma il Coquimbo Unido ha già dimostrato di poter competere contro avversari di alto livello nel panorama sudamericano.
Le probabili formazioni di Platense-Coquimbo UnidoLe formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d’inizio. Entrambi gli allenatori dovrebbero affidarsi ai migliori giocatori a disposizione per questa gara d'andata valida per gli ottavi di finale della Copa Libertadores.
CLICCA QUI PER GUARDARE LA COPA LIBERTADORES IN DIRETTA LIVE ED ACCEDERE ALLO STREAMING TV GRATIS CON BET365
OPPURE FAI CLICK QUI PER VEDERE IL CALCIO E LO SPORT IN STREAMING GRATIS CON VINCITU
© RIPRODUZIONE RISERVATA