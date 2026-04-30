I playoff di Serie C propongono domenica 3 maggio alle ore 18:00 la sfida tra Lumezzane e Alcione, un match da dentro o fuori che promette intensità e grande tensione agonistica. In questa fase della stagione ogni errore può risultare decisivo: le due squadre scendono in campo con l’obiettivo di proseguire il proprio cammino e conquistare l’accesso al turno successivo. Vuoi seguire la partita? Con Bet365 puoi guardare Lumezzane-Alcione in diretta.

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Lumezzane e Alcione arrivano a questo appuntamento con grande determinazione. I padroni di casa cercheranno di sfruttare il fattore campo e l’intensità del proprio gioco, mentre gli ospiti punteranno su organizzazione e compattezza per colpire nei momenti chiave. Nei playoff spesso sono gli episodi a fare la differenza: serviranno attenzione, lucidità e capacità di gestire la pressione.

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