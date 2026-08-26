Il Viktoria Plzen cerca una rimonta complicatissima contro la Stella Rossa nel ritorno dei playoff di Europa League 2026/27. La sfida si giocherà giovedì 27 agosto alle ore 19:00 italiane alla Doosan Arena di Plzen. Il pesante 3-0 conquistato dai serbi all’andata obbliga i cechi ad attaccare fin dai primi minuti, mentre gli ospiti potranno costruire la propria partita sulla gestione del vantaggio e sulle ripartenze. VUOI VEDERE UN MATCH IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365

Tutto lascia immaginare una gara più aperta rispetto a un normale ritorno europeo. Il Viktoria è costretto ad attaccare e questo potrebbe produrre occasioni da entrambe le parti. La Stella Rossa resta nettamente favorita per la qualificazione, ma i padroni di casa hanno motivazioni sufficienti per cercare almeno di rendere complicata la serata dei serbi. GUARDA GLI EVENTI LIVE DISPONIBILI SU GOLDBET, SCOPRI LE DIRETTE NEL PALINSESTO DI LOTTOMATICA oppure ACCEDI A VINCITÙ E CONTROLLA LA PROGRAMMAZIONE LIVE.

Dove vedere Viktoria Plzen-Stella Rossa in TV e streaming

Viktoria Plzen-Stella Rossa si giocherà giovedì 27 agosto 2026 alle ore 19:00 italiane alla Doosan Arena. In Italia la partita non risulta programmata in diretta sui principali canali televisivi sportivi nazionali. Sarà quindi necessario verificare prima del calcio d'inizio l'eventuale presenza dell'incontro sui servizi streaming autorizzati disponibili sul territorio italiano.

Viktoria Plzen, novanta minuti per tentare l'impresa

La situazione è chiara: il Viktoria deve segnare almeno tre reti senza subirne per portare il confronto ai supplementari. Un compito reso ancora più difficile dai problemi difensivi emersi nelle ultime settimane. I cechi hanno infatti incassato 14 gol nelle ultime cinque partite, senza riuscire a mantenere una sola volta la porta inviolata.

La squadra ha però dimostrato di possedere risorse offensive importanti. Prima dello 0-3 di Belgrado era riuscita a segnare per quattro incontri consecutivi, compresi il successo per 3-2 contro lo Zlin e lo spettacolare 5-5 con il Teplice. Proprio l'attacco rappresenta la principale speranza per provare a cambiare una qualificazione che appare fortemente compromessa. Alla Doosan Arena servirà soprattutto partire forte. Un gol nei primi minuti potrebbe alimentare la fiducia del Viktoria e contemporaneamente mettere qualche pressione in più sulla Stella Rossa. Con il trascorrere del tempo senza segnare, invece, le possibilità di rimonta diminuirebbero rapidamente.

Stella Rossa, qualificazione da amministrare

La Stella Rossa arriva in Repubblica Ceca nelle condizioni ideali. Il 3-0 dell'andata permette ai serbi di evitare una partita esasperata nella ricerca del gol e di concentrarsi soprattutto sulla gestione degli spazi. Anche il momento offensivo è particolarmente positivo: nelle ultime due partite la Stella Rossa ha realizzato sette reti senza subirne, battendo prima il Viktoria e successivamente il Cukaricki per 4-0.

Il vero pericolo potrebbe essere quello di considerare la qualificazione già acquisita. Il Viktoria proverà inevitabilmente ad aggredire la gara e resistere alla pressione iniziale sarà fondamentale. Superata quella fase, gli spazi lasciati dai padroni di casa potrebbero diventare l'arma migliore per chiudere definitivamente il doppio confronto.

Le chiavi della partita

La prima chiave sarà l'approccio del Viktoria Plzen. I cechi hanno bisogno di un gol rapido e difficilmente potranno concedersi una lunga fase di studio. Pressing alto, ritmo e presenza nell'area avversaria saranno indispensabili per provare a mettere immediatamente sotto pressione la Stella Rossa. Il secondo elemento riguarda le transizioni dei serbi. Più uomini porterà in avanti il Viktoria, maggiori saranno gli spazi disponibili alle sue spalle. La Stella Rossa potrà quindi aspettare e cercare verticalizzazioni rapide: anche una sola rete degli ospiti renderebbe la rimonta ancora più proibitiva. Infine peserà la tenuta difensiva del Plzen. I 14 gol subiti nelle ultime cinque gare rappresentano un campanello d'allarme evidente. Per tentare l'impresa non basterà produrre occasioni: servirà finalmente una partita molto più solida senza palla.

Plzen-Stella Rossa: data, orario e canali