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La terza serie spagnola propone la finale d’andata dei playoff tra Ponferradina-Celta Vigo B, in programma sabato 13 giugno alle ore 18:30. Una sfida delicata che apre il doppio confronto decisivo per la promozione, con tutto ancora in equilibrio in vista del ritorno.
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Il momento delle due squadreLa Ponferradina arriva alla finale d’andata con l’obiettivo di sfruttare il fattore campo per costruire un vantaggio importante in vista del ritorno. La squadra punta su organizzazione e solidità, soprattutto nelle gare ad alta tensione.
Il Celta Vigo B si presenta invece con l’idea di ottenere un risultato positivo in trasferta per giocarsi poi la qualificazione davanti al proprio pubblico. I giovani del vivaio galiziano hanno già dimostrato qualità e intensità nei turni precedenti.
Le probabili formazioni di Ponferradina-Celta Vigo BLe formazioni ufficiali verranno comunicate a ridosso del calcio d’inizio. Considerata la posta in palio, entrambe le squadre dovrebbero schierare i migliori uomini disponibili.
Si tratta di una finale d’andata molto equilibrata, dove ogni episodio potrebbe risultare decisivo per l’esito del doppio confronto.
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