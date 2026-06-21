La Serie B brasiliana propone la sfida tra Ponte Preta-Novorizontino, in programma nella notte tra lunedì 22 giugno e martedì 23 giugno alle ore 01:00 italiane. Una partita importante per entrambe le squadre: la Ponte Preta cerca punti preziosi per uscire dalle zone basse della classifica, mentre il Novorizontino vuole consolidare la propria posizione nella parte alta del campionato.

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Il momento delle due squadre

La

sta attraversando un momento complicato e occupa le posizioni di bassa classifica. I padroni di casa hanno bisogno di una vittoria per rilanciarsi e proveranno a sfruttare il fattore campo del Moisés Lucarelli per invertire la rotta.

Il Novorizontino, invece, continua a confermarsi una delle squadre più competitive della categoria. Dopo l'ottima stagione disputata nel campionato paulista e un avvio positivo in Serie B, gli ospiti puntano a rimanere in piena corsa per le prime posizioni.

Le probabili formazioni di Ponte Preta-Novorizontino

Le formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore immediatamente precedenti al calcio d'inizio. Entrambe le squadre dovrebbero affidarsi ai migliori elementi a disposizione per una gara che si preannuncia intensa ed equilibrata.

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