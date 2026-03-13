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Pontedera-Guidonia: dove vedere la partita in streaming gratis

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Segui Pontedera-Guidonia in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match
Michele Massa
Michele Massa

La sfida in programma sabato 14 marzo 2026 alle 17:30 tra Pontedera e ACD Guidonia si presenta come un appuntamento molto importante per entrambe le squadre nel Girone B di Serie C. In palio ci sono punti preziosi nella corsa alla salvezza, con le due formazioni che occupano attualmente il 19° e il 14° posto in classifica.

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Dove vedere Pontedera-Guidonia in diretta TV e streaming gratis

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La sfida sarà disponibile in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDBET E LOTTOMATICA, le piattaforme che trasmettono live i principali eventi sportivi nazionali e internazionali, inclusa tutta la Serie C.

La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo che consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto, ma anche a un servizio esclusivo di statistiche in tempo reale.

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    • Il momento delle due squadre

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    Il Pontedera sta attraversando una stagione complicata. La squadra guidata da Piero Braglia ha raccolto finora soltanto 18 punti, ottenuti grazie a 3 vittorie, 9 pareggi e 17 sconfitte in 29 partite. Anche il bilancio delle reti evidenzia le difficoltà della squadra: 24 gol realizzati e ben 52 subiti, segno di una difesa spesso in difficoltà. Nemmeno il rendimento interno è stato particolarmente positivo, con 2 successi, 5 pareggi e 7 sconfitte davanti al proprio pubblico.

    Situazione leggermente più stabile per il Guidonia, che arriva alla partita con 32 punti conquistati grazie a 7 vittorie, 11 pareggi e 11 sconfitte. La formazione allenata da Ciro Ginestra ha segnato 24 reti subendone 28, dimostrando maggiore equilibrio soprattutto in fase difensiva. Anche il rendimento lontano da casa è stato discreto, con 5 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte, dati che mostrano una certa solidità anche nelle gare in trasferta.

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