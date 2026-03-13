Pontedera-Guidonia: dove vedere la partita in streaming gratis

Segui Pontedera-Guidonia in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match

Michele Massa 13 marzo 2026 (modifica il 13 marzo 2026 | 17:32)

La sfida in programma sabato 14 marzo 2026 alle 17:30 tra Pontedera e ACD Guidonia si presenta come un appuntamento molto importante per entrambe le squadre nel Girone B di Serie C. In palio ci sono punti preziosi nella corsa alla salvezza, con le due formazioni che occupano attualmente il 19° e il 14° posto in classifica.

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Il momento delle due squadre — Il Pontedera sta attraversando una stagione complicata. La squadra guidata da Piero Braglia ha raccolto finora soltanto 18 punti, ottenuti grazie a 3 vittorie, 9 pareggi e 17 sconfitte in 29 partite. Anche il bilancio delle reti evidenzia le difficoltà della squadra: 24 gol realizzati e ben 52 subiti, segno di una difesa spesso in difficoltà. Nemmeno il rendimento interno è stato particolarmente positivo, con 2 successi, 5 pareggi e 7 sconfitte davanti al proprio pubblico.

Situazione leggermente più stabile per il Guidonia, che arriva alla partita con 32 punti conquistati grazie a 7 vittorie, 11 pareggi e 11 sconfitte. La formazione allenata da Ciro Ginestra ha segnato 24 reti subendone 28, dimostrando maggiore equilibrio soprattutto in fase difensiva. Anche il rendimento lontano da casa è stato discreto, con 5 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte, dati che mostrano una certa solidità anche nelle gare in trasferta.