La MLS propone una sfida nella notte tra sabato 9 maggio e domenica 10 maggio: Portland Timbers-Sporting Kansas City, in programma alle ore 04:30. Un match importante per la Western Conference, con entrambe le squadre alla ricerca di punti per migliorare la propria posizione. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO AMERICANO IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

Dove vedere Portland Timbers-Sporting Kansas City in diretta TV e streaming LIVE

La partita è disponibile in diretta streaming su

. Con un conto attivo oppure effettuando una scommessa, è possibile accedere alla visione live senza costi aggiuntivi e seguire statistiche aggiornate in tempo reale durante l’incontro.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di BET365

Live Streaming

Per seguire lo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere a BET365

Mantenere il conto attivo oppure effettuare una scommessa

Cercare Portland Timbers-Sporting Kansas City nel palinsesto Live

Il momento delle due squadre

I

proveranno a sfruttare il fattore campo e il supporto del pubblico per ottenere un risultato positivo. La squadra punta su ritmo e aggressività, cercando di mettere in difficoltà gli avversari fin dalle prime battute.

Lo Sporting Kansas City, invece, cercherà di giocare con equilibrio e organizzazione, puntando a colpire in ripartenza e a sfruttare gli spazi concessi dalla difesa avversaria.

Le probabili formazioni di Portland Timbers-Sporting Kansas City

Le formazioni ufficiali verranno comunicate a ridosso del match, ma ci si attende una partita aperta e combattuta, con entrambe le squadre intenzionate a giocarsela. In una sfida come questa, saranno fondamentali intensità e precisione negli ultimi metri.

CLICCA QUI PER GUARDARE LA MLS IN DIRETTA LIVE ED ACCEDERE ALLO STREAMING TV GRATIS CON BET365