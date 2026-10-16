La capolista contro una delle principali candidate alla promozione. Potenza e Catania si affrontano sabato 17 ottobre alle 17:30 allo stadio Alfredo Viviani, in una partita che può fornire indicazioni importanti sugli equilibri del Girone C di Serie C. I lucani vogliono difendere il primo posto davanti al proprio pubblico, mentre i rossazzurri cercano la quarta vittoria consecutiva per avvicinarsi ulteriormente alle prime posizioni. GUARDA POTENZA-CATANIA IN STREAMING SU BET365

La squadra allenata da Ivan Tisci arriva all’appuntamento nel momento migliore della propria stagione. Quattro vittorie consecutive hanno portato il Potenza in testa alla classifica e l’ultima conferma è arrivata allo Zaccheria, con il 3-1 sul Foggia. Anche il Catania di Emilio Longo attraversa però un momento positivo: il netto 3-0 ottenuto sul campo dell’Altamura è stato il terzo successo consecutivo dei siciliani, che arrivano al Viviani con la possibilità di accorciare ulteriormente sulla vetta. La giornata sportiva propone diversi altri eventi oltre a questa sfida: SCOPRI LE GARE DISPONIBILI IN DIRETTA SU GOLDBET, GUARDA COSA PROPONE IL PALINSESTO LIVE DI LOTTOMATICA oppure VINCITU' PERMETTE DI VEDERE POTENZA-CATANIA IN STREAMING.

Potenza-Catania in TV e streaming: dove vedere la partita

allo stadio Alfredo Viviani di Potenza. La sfida è valida per la decima giornata del Girone C di Serie C. La partita sarà visibile attraverso la programmazione. La diretta sarà quindi disponibile per gli abbonati Sky sui canali dedicati all’incontro. Potenza-Catania sarà disponibile anche. Sky Go consente agli abbonati Sky di seguire la partita sui dispositivi compatibili, mentre NOW permette la visione attraverso il relativo pass Sport.

Per seguire la partita in streaming è necessario:

scegliere l’operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Serie C; cercare Potenza-Catania tra gli incontri in programma; verificare le condizioni del proprio abbonamento prima del calcio d’inizio.

Potenza-Catania: data, orario e canali

Partita: Potenza-Catania

Potenza-Catania Competizione: Serie C 2026/27, Girone C

Serie C 2026/27, Girone C Giornata: 10ª

10ª Data: sabato 17 ottobre 2026

sabato 17 ottobre 2026 Orario: 17:30

17:30 Stadio: Alfredo Viviani, Potenza

Alfredo Viviani, Potenza Diretta TV: Sky Sport

Sky Sport Diretta streaming: Sky Go, NOW

Potenza, quattro vittorie hanno portato Tisci fino al primo posto

Ilnon arriva allo scontro diretto soltanto con il vantaggio della classifica. I rossoblù attraversano un momento di grande fiducia e lehanno trasformato l’ottimo avvio di campionato in qualcosa di più concreto. Dopo nove giornate la squadra di Tisci guarda tutti dall’alto e adesso deve dimostrare di poter mantenere lo stesso rendimento anche contro una delle formazioni costruite per puntare alla promozione.

Il 3-1 conquistato sul campo del Foggia è stato particolarmente significativo. Allo Zaccheria il Potenza ha mostrato ancora una volta di saper cambiare rapidamente ritmo, sfruttando gli spazi lasciati dagli avversari e portando diversi uomini nella metà campo offensiva. Una caratteristica che potrebbe diventare ancora più importante contro un Catania intenzionato a prendere l’iniziativa.

Tisci dovrà però rinunciare allo squalificato De Marco. Il tecnico dovrebbe mantenere il 4-3-2-1, con Bando chiamato a dare ordine al centrocampo e Castorani e Ghisolfi ai suoi lati. Davanti, invece, molto passerà dalla capacità di Petrungaro e D’Auria di muoversi alle spalle di Selleri. I due trequartisti possono rendere meno prevedibile lo sviluppo offensivo, alternando ricezioni interne e attacchi sulle corsie.

Catania, il 3-0 di Altamura ha dato un altro segnale alle rivali

Se il Potenza ne ha vinte quattro consecutivamente, ilsi presenta al Viviani dopo. La squadra di Emilio Longo ha progressivamente trovato continuità e il 3-0 ottenuto sul campo dell’Altamura ha confermato una crescita che riguarda entrambe le fasi. I rossazzurri sono quarti e questa trasferta rappresenta quindi qualcosa in più di una semplice verifica. Vincere sul campo della capolista significherebbe ridurre immediatamente il distacco e inserirsi con ancora maggiore decisione nella lotta per il primo posto. Una sconfitta, al contrario, consentirebbe al Potenza di aumentare il margine su una concorrente diretta.

Longo sembra intenzionato a dare continuità alle scelte delle ultime settimane. Il riferimento offensivo dovrebbe essere ancora Massimo Coda, che ad Altamura ha segnato il gol che ha aperto la partita. Alle sue spalle Cicerelli e Roberto Insigne garantiscono qualità tecnica e possibilità di muoversi tra le linee, anche se Lunetta e Caturano restano alternative importanti a gara in corso.

La crescita del Catania passa anche dalla maggiore solidità mostrata nelle ultime uscite. Al Viviani servirà però attenzione soprattutto quando il Potenza riuscirà a recuperare il pallone: concedere campo a Petrungaro e D’Auria potrebbe trasformare rapidamente una situazione offensiva rossazzurra in un’occasione dalla parte opposta.

Le probabili formazioni di Potenza-Catania

Ivandovrebbe affidarsi al. Davanti a Cucchietti la linea difensiva sarà composta da Kirwan, Loiacono, Bura e Russo. A centrocampo Bando agirà in posizione centrale, con Castorani e Ghisolfi ai suoi lati. Lo squalificato De Marco non sarà a disposizione. Davanti,dovrebbe essere confermato come riferimento offensivo. Alle sue spalle spazio a, chiamati a muoversi continuamente tra le linee per non offrire riferimenti alla difesa siciliana.

Longo dovrebbe rispondere con il 3-4-2-1. Dini difenderà la porta, mentre Cabianca, Di Gennaro e Allegretto formeranno il terzetto arretrato. Bruzzaniti e Masciangelo agiranno sulle fasce, con Quaini e Vallocchia incaricati di garantire equilibrio in mezzo al campo. In attacco Coda è favorito per partire dal primo minuto dopo il gol realizzato contro l’Altamura. Cicerelli e Roberto Insigne dovrebbero agire alle sue spalle, con Lunetta e Caturano pronti a rappresentare alternative durante la partita.

Potenza (4-3-2-1): Cucchietti; Kirwan, Loiacono, Bura, Russo; Castorani, Bando, Ghisolfi; Petrungaro, D’Auria; Selleri. Allenatore: Ivan Tisci.

Catania (3-4-2-1): Dini; Cabianca, Di Gennaro, Allegretto; Bruzzaniti, Quaini, Vallocchia, Masciangelo; Cicerelli, Insigne; Coda. Allenatore: Emilio Longo.