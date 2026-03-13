Potenza-Cavese: streaming gratis e diretta live del match di Serie C

Dove vedere Potenza-Cavese in diretta tv e streaming

Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale. La sfida Potenza-Cavese sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport, all’interno della programmazione dedicata alla Serie C. Il match sarà disponibile anche in streaming su NOW e tramite Sky Go per gli abbonati. Il calcio d’inizio è fissato per sabato 14 marzo alle ore 14:30.