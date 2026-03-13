Potenza-Cavese: streaming gratis e diretta live del match di Serie C

Il sabato pomeriggio di Serie C propone una sfida interessante al Comunale Alfredo Viviani, dove Potenza-Cavese si affronteranno sabato 14 marzo 2026 alle ore 14:30 per la 32ª giornata del Girone C. Due squadre con obiettivi diversi ma accomunate dalla necessità di raccogliere punti in una fase decisiva della stagione.
La diretta streaming
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Dove vedere Potenza-Cavese in diretta tv e streaming—
Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale. La sfida Potenza-Cavese sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport, all’interno della programmazione dedicata alla Serie C. Il match sarà disponibile anche in streaming su NOW e tramite Sky Go per gli abbonati. Il calcio d’inizio è fissato per sabato 14 marzo alle ore 14:30.
La gara Potenza-Cavese sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport, all’interno della programmazione dedicata alla Serie C. Il match sarà visibile anche in streaming su NOW e tramite l’app Sky Go per gli abbonati. Il calcio d’inizio è fissato per sabato 14 marzo alle ore 14:30 allo stadio Alfredo Viviani.
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Il momento delle due squadre—
Il Potenza continua a coltivare ambizioni importanti nella parte alta della classifica. I rossoblù vogliono consolidare la propria posizione in zona playoff e sanno che il fattore campo potrebbe rappresentare un elemento decisivo. Il Viviani spesso si è rivelato un alleato prezioso e la squadra lucana proverà a sfruttare il sostegno del pubblico per dare continuità al proprio percorso.
La Cavese, invece, è impegnata nella lotta per mantenere una distanza di sicurezza dalla zona più calda della graduatoria. La formazione campana sa che ogni punto può diventare fondamentale nel finale di stagione e cercherà di affrontare la trasferta con equilibrio e attenzione tattica, puntando sulla compattezza difensiva e sulla capacità di colpire nelle ripartenze.
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