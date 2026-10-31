La distanza in classifica rende Potenza-Crotone una prova diversa per le due squadre. I lucani vogliono difendere il primato, i calabresi cercano un risultato per cominciare a risalire. Domenica 1 novembre 2026 alle 17:30, allo stadio Alfredo Viviani, si gioca il confronto valido per la dodicesima giornata del Girone C di Serie C. Data, sede e orario sono confermati dalle comunicazioni dei due club. GUARDA POTENZA-CROTONE IN STREAMING SU BET365.

Per il Potenza sarà importante gestire una partita nella quale avrà anche la pressione di confermare il proprio percorso. Il Crotone dovrà invece trovare equilibrio tra la necessità di proteggersi e quella di creare occasioni. Tra le alternative da seguire nel corso della giornata puoi VERIFICARE GLI EVENTI DISPONIBILI LIVE SU GOLDBET, DARE UN’OCCHIATA AL PROGRAMMA DELLE DIRETTE SU LOTTOMATICA oppure VEDERE POTENZA-CROTONE IN STREAMING SU VINCITÙ.

Dove seguire Potenza-Crotone: Sky Sport Arena e Sky Sport 253

, con calcio d’inizio alle L’incontro sarà disponibile anche in streaming sue, per gli abbonati Sky abilitati, attraverso. Su NOW servirà un Pass Sport che comprenda la Serie C, utilizzabile dal sito o dall’applicazione sui dispositivi compatibili. Sky Go permetterà invece di seguire la gara da computer, smartphone e tablet secondo le condizioni del proprio abbonamento.

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scegliere l’operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Serie C; cercare Potenza-Crotone tra gli incontri in programma; verificare le condizioni del proprio abbonamento prima del calcio d’inizio.

La scheda della partita

Competizione: Serie C, Girone C.

Serie C, Girone C. Giornata: 12ª.

12ª. Data: domenica 1 novembre 2026.

domenica 1 novembre 2026. Orario: 17:30.

17:30. Stadio: Alfredo Viviani, Potenza.

Alfredo Viviani, Potenza. Diretta TV: Sky Sport Arena e Sky Sport 253.

Sky Sport Arena e Sky Sport 253. Streaming: NOW e Sky Go.

Potenza, il primato richiede attenzione anche contro l’ultima

Crotone, servono compattezza e sostegno agli attaccanti

Le probabili formazioni di Potenza-Crotone

Ilarriva alla sfida da capolista, una posizione che dà valore al lavoro svolto ma richiede continuità. Tisci deve preparare una gara nella quale la distanza dagli avversari non può sostituire l’attenzione ai dettagli. Il tridente composto da D’Auria, Selleri eoffre la possibilità di occupare l’attacco con tre riferimenti, sostenuti dagli inserimenti dei centrocampisti. Per rendere efficace questa disposizione servirà accompagnare il possesso senza affrettare la conclusione dell’azione. Il contributo di, Ghisolfi e Castorani sarà importante anche dopo la perdita del pallone. Recuperarlo rapidamente permetterebbe ai lucani di mantenere l’iniziativa; concedere al Crotone una prima uscita pulita potrebbe invece aprire spazi alle ripartenze.L’ultimo posto impone aldi cercare punti anche nella trasferta più impegnativa. Greco ha bisogno di una squadra capace di restare dentro la partita e reagire alle fasi di pressione, senza allontanarsi troppo dalla porta avversaria. La possibile conferma dirappresenta uno dei temi dell’undici iniziale. La tenuta del centrocampo sarà centrale per aiutare la difesa e garantire palloni giocabili agli uomini offensivi.può offrire un riferimento per far salire i compagni, ma avrà bisogno di appoggi vicini. Zunno e gli altri giocatori che accompagneranno l’azione dovranno cercare spazio senza lasciare la squadra scoperta: difendere e ripartire richiede che i reparti mantengano distanze utili in entrambe le fasi.Il, affidando la porta a Cucchietti. Kirwan e Russo sono i candidati per le corsie difensive, con Loiacono e Bura al centro. Ghisolfi, Bando e Castorani potrebbero comporre il centrocampo, mentre D’Auria e Petrungaro affiancherebbero Selleri in attacco.

Anche per il Crotone l’ipotesi indicata è il 4-3-3. Davanti a Merelli sono previsti Veltri, Tanco, Armini e Groppelli. Grosso, Feola e Barcella comporrebbero il centrocampo; Capristo, Zunno e Musso sono gli altri nomi proposti per completare l’undici. La disposizione offensiva resta da verificare con le scelte definitive di Greco.

POTENZA (4-3-3): Cucchietti; Kirwan, Loiacono, Bura, Russo; Ghisolfi, Bando, Castorani; D’Auria, Selleri, Petrungaro. Allenatore: Ivan Tisci.

CROTONE (4-3-3): Merelli; Veltri, Tanco, Armini, Groppelli; Grosso, Feola, Barcella; Capristo, Musso, Zunno. Allenatore: Leandro Greco.