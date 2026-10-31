Un nuovo allenatore e un derby per provare a cambiare passo. Domenica 1 novembre 2026 alle 14:30, allo stadio Arechi, la Salernitana ospita il Savoia nella dodicesima giornata del Girone C di Serie C. I granata cercano una risposta dopo il 3-0 subito a Picerno, mentre gli ospiti arrivano dal successo di Coppa Italia contro il Sorrento. GUARDA SALERNITANA-SAVOIA IN STREAMING SU BET365.

Sulla panchina della Salernitana ci sarà Vito Di Bari, il cui arrivo è stato ufficializzato dopo l’esonero di Serse Cosmi. Il tecnico ha poco tempo per preparare una sfida che mette subito alla prova la reazione del gruppo. Tra le alternative da seguire nel corso della giornata puoi VERIFICARE GLI EVENTI DISPONIBILI LIVE SU GOLDBET, DARE UN’OCCHIATA AL PROGRAMMA DELLE DIRETTE SU LOTTOMATICA oppure VEDERE SALERNITANA-SAVOIA IN STREAMING SU VINCITÙ.

Il derby su Sky Sport Uno: come seguirlo anche online

, con calcio d’inizio alle La partita sarà disponibile anche in streaming sue, per gli abbonati Sky abilitati, attraverso. Su NOW servirà un Pass Sport che comprenda la Serie C, utilizzabile dal sito o dall’applicazione sui dispositivi compatibili. Sky Go permetterà invece di seguire la diretta da computer, smartphone e tablet secondo le condizioni del proprio abbonamento.

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Data, orario e copertura della partita

Competizione: Serie C, Girone C.

Serie C, Girone C. Giornata: 12ª.

12ª. Data: domenica 1 novembre 2026.

domenica 1 novembre 2026. Orario: 14:30.

14:30. Stadio: Arechi, Salerno.

Arechi, Salerno. Diretta TV: Sky Sport Uno e Sky Sport 251.

Sky Sport Uno e Sky Sport 251. Streaming: NOW e Sky Go.

Salernitana, Di Bari cerca certezze dopo la frenata

Savoia, la Coppa porta fiducia prima della trasferta

Le probabili formazioni di Salernitana-Savoia: Lescano davanti, Tumbarello dietro Nepi e Riccardi

La sconfitta contro ilha chiuso la gestione Cosmi e lasciato la Salernitana senza vittorie dal successo sul Bari del 4 ottobre. Il cambio in panchina arriva quindi con l’esigenza di ritrovare risultati, ma anche una maggiore continuità nell’arco della partita.dovrà intervenire soprattutto sulle distanze tra i reparti e sulla capacità di reagire alle difficoltà. Contro il Savoia sarà importante costruire occasioni senza concedere ripartenze semplici, evitando che la ricerca immediata del vantaggio porti la squadra ad allungarsi.rappresenta il possibile riferimento offensivo, con D’Ursi e Cardoni candidati a sostenerlo. I loro movimenti dovranno offrire soluzioni ai centrocampisti e permettere alla punta di ricevere anche dentro l’area, senza costringerla a lavorare sempre lontano dalla porta.Il 2-0 sulha consegnato al Savoia la qualificazione ai quarti di Coppa Italia Serie C. Le reti di Riccardi e Polizzi hanno dato valore a una serata positiva, arrivata dopo il pareggio di campionato contro il Cosenza. La squadra diaffronta quindi il derby con indicazioni incoraggianti. L’allenatore indicato nella riga conclusiva del testo di partenza, Palmisano, non coincide con la guida tecnica riportata dalle fonti aggiornate. All’Arechi servirà però una prestazione attenta anche senza pallone. Il Savoia dovrà proteggere la zona centrale e accompagnare le uscite offensive, così da evitare che Nepi e Riccardi restino isolati. Tumbarello potrebbe avere un ruolo importante nel collegare i centrocampisti alle punte.La, ma il recente cambio di allenatore rende le scelte ancora da verificare. Davanti a Galeotti sono ipotizzati Anastasio, Celiento e Pieraccini. Villa e Llano potrebbero presidiare le fasce, con Tascone e Vitale nella zona centrale. D’Ursi e Cardoni sono candidati ad agire alle spalle di Lescano.

Il Savoia potrebbe rispondere con il 3-4-1-2. Bethers è indicato in porta, con D’Amore, Noce e Portanova in difesa. Martina e Polizzi occuperebbero le corsie, mentre Alfieri e Meola comporrebbero la mediana. Tumbarello dovrebbe muoversi dietro la coppia formata da Nepi e Riccardi.

SALERNITANA (3-4-2-1): Galeotti; Anastasio, Celiento, Pieraccini; Villa, Tascone, Vitale, Llano; D’Ursi, Cardoni; Lescano. Allenatore: Vito Di Bari.

SAVOIA (3-4-1-2): Bethers; D’Amore, Noce, Portanova; Martina, Alfieri, Meola, Polizzi; Tumbarello; Nepi, Riccardi. Allenatore: Alessandro Formisano.