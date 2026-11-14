Dieci vittorie in tredici giornate hanno trasformato il Viviani nella casa della squadra da inseguire. Il prossimo ostacolo è Potenza-Scafatese, in programma domenica 15 novembre 2026 alle 14:30, allo stadio Alfredo Viviani, per la quattordicesima giornata del Girone C di Serie C. GUARDA POTENZA-SCAFATESE IN STREAMING SU BET365.

La capolista arriva dal successo per 3-1 sul campo del Savoia e difende un vantaggio costruito con continuità e gol. La Scafatese si presenta invece dopo il 4-1 all’Audace Cerignola, con la fiducia di chi ha conquistato il quarto posto e vuole misurarsi con il riferimento del campionato. Tra le alternative da seguire nel corso della giornata puoi VERIFICARE GLI EVENTI DISPONIBILI LIVE SU GOLDBET, DARE UN’OCCHIATA AL PROGRAMMA DELLE DIRETTE SU LOTTOMATICA oppure VEDERE POTENZA-SCAFATESE IN STREAMING SU VINCITÙ.

Potenza-Scafatese in TV: il canale della partita

sarà trasmessa su, con calcio d’inizio alle. La telecronaca sarà affidata a. Il canale proporrà l’intero incontro del Viviani, consentendo agli spettatori di seguire tutti i novanta minuti. Per accedere alla visione sarà necessario un abbonamento Sky che comprenda i contenuti previsti per la competizione. La sfida rientra nel programma del primo pomeriggio domenicale di Serie C, con diversi incontri in contemporanea nei tre gironi.

La diretta sarà disponibile su NOW, per gli utenti con Pass Sport attivo, e attraverso Sky Go, per gli abbonati Sky abilitati al servizio. Chi utilizza NOW potrà accedere alla partita dall’app sui dispositivi compatibili oppure attraverso il browser. Sulle smart TV supportate sarà possibile selezionare la trasmissione direttamente dall’applicazione. Sky Go permetterà invece di seguire l’incontro da smartphone, tablet e computer, utilizzando le credenziali associate al proprio abbonamento. Anche online sarà proposta la copertura integrale, con la stessa trasmissione del canale televisivo e appuntamento alle 14:30.

Per aprire la diretta:

scegliere l’operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Serie C; cercare Potenza-Scafatese tra gli incontri in programma; verificare le condizioni del proprio abbonamento prima del calcio d’inizio.

Orario e informazioni essenziali di Potenza-Scafatese

Partita: Potenza-Scafatese.

Potenza-Scafatese. Competizione: Serie C, Girone C, quattordicesima giornata.

Serie C, Girone C, quattordicesima giornata. Data: domenica 15 novembre 2026.

domenica 15 novembre 2026. Calcio d’inizio: ore 14:30.

ore 14:30. Stadio: Alfredo Viviani di Potenza.

Alfredo Viviani di Potenza. Diretta TV: Sky Sport 254.

Sky Sport 254. Streaming: NOW e Sky Go.

NOW e Sky Go. Telecronaca: Matteo Sfolcini.

Matteo Sfolcini. Arbitro: Alessandro Recchia della sezione di Brindisi.

Alessandro Recchia della sezione di Brindisi. Copertura: diretta integrale.

Il momento del Potenza

Ilha raccolto, frutto di dieci vittorie, due pareggi e una sola sconfitta. Un percorso che ha permesso alla squadra didi prendere il comando del girone e costruire un margine importante sulle inseguitrici. Anche il rendimento recente conferma la continuità dei rossoblù:, con il 3-1 esterno sul Savoia come risultato più recente.

L’attacco rappresenta il principale punto di forza. La capolista trova la rete con regolarità e riesce spesso a produrre occasioni durante entrambe le frazioni di gioco. Le sue partite, però, hanno lasciato spazio anche agli avversari: vincere con frequenza non ha eliminato tutti i margini di miglioramento nella fase difensiva. Contro la Scafatese servirà quindi mantenere la qualità offensiva senza concedere ripartenze facili. L’ampio vantaggio in classifica offre fiducia, ma l’avversaria arriva da una prestazione che richiede attenzione.

Il momento della Scafatese

Laaffronta la trasferta con, conquistati attraverso cinque vittorie, sei pareggi e due sconfitte. Il quarto posto certifica un avvio positivo per la formazione di. Ilha rafforzato la fiducia del gruppo e mostrato la capacità dei gialloblù di incidere contro un’avversaria delle zone alte. Nelle ultime cinque gare sono arrivati due successi, due pareggi e una sconfitta.

Il passaggio da compiere riguarda soprattutto il rendimento esterno: la Scafatese non vince da quattro trasferte e al Viviani dovrà trovare il modo di essere pericolosa anche durante le fasi di pressione della capolista. Facciolo può contare su una squadra capace di creare occasioni, ma sarà importante scegliere quando accompagnare l’azione con più uomini. Perdere palloni senza una copertura adeguata esporrebbe la difesa alle accelerazioni del Potenza.

Le probabili formazioni di Potenza-Scafatese

dovrebbe affidarsi al, contra i pali.sono i candidati per le corsie difensive, connella zona centrale. A centrocampo sono attesi, mentre De Marco rappresenta un’alternativa. Nel reparto offensivo restano aperte diverse possibilità:è in concorrenza con Dos Santos, mentrepotrebbero completare il tridente. Anche Murano cerca spazio.

La Scafatese dovrebbe rispondere con lo stesso modulo. Davanti a Forte, Suhs e Scognamiglio sono attesi al centro della difesa. Novella dovrebbe partire dall’inizio, mentre la scelta tra Guerra e Ferrara potrebbe incidere sulla disposizione dei terzini. In mediana spazio a Brunet e Proia, con Toscano e De Chiara in ballottaggio per completare il reparto. In attacco Facciolo potrebbe confermare Emmausso, Volpicelli e Dambros, protagonisti dell’ultima vittoria.

POTENZA (4-3-3): Cucchietti; Kirwan, Staver, Giannini, Russo; Castorani, Bando, Ghisolfi; Petrungaro, D’Auria, Selleri. Allenatore: Tisci.

SCAFATESE (4-3-3): Forte; Guerra, Suhs, Scognamiglio, Novella; Proia, Brunet, De Chiara; Emmausso, Volpicelli, Dambros. Allenatore: Facciolo.