Delirio Stoccarda: segna al 119' e vola in finale di Coppa di Germania

La Championship inglese propone una sfida interessante tra due squadre con obiettivi differenti: Preston-Southampton, in programma sabato 2 maggio alle ore 13:30. Il Preston, dodicesimo in classifica, cerca continuità per chiudere la stagione nella parte sinistra della graduatoria, mentre il Southampton, quinto, è in piena corsa playoff e vuole consolidare la propria posizione tra le prime. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il momento delle due squadre

Il

, allenato da Paul Heckingbottom, si presenta con un 3-5-2 compatto e dinamico, che punta su densità a centrocampo e inserimenti offensivi. Osmajic e Smith guideranno l’attacco, con il supporto di un centrocampo pronto a sostenere entrambe le fasi.

Il Southampton, guidato da Tonda Eckert, risponde con un 3-4-3 offensivo e propositivo, costruito per mantenere ritmo alto e pressione costante. Armstrong sarà il riferimento centrale, supportato da Azaz e Scienza, con l’obiettivo di creare numerose occasioni da gol.

Le probabili formazioni di Preston-Southampton

Ci si attende una partita equilibrata ma intensa, con il Preston che proverà a sfruttare il fattore campo e la compattezza del proprio sistema di gioco, mentre il Southampton cercherà di imporre ritmo e qualità offensiva per portare a casa punti fondamentali in chiave playoff. In una sfida così aperta, la gestione dei dettagli e la concretezza sotto porta potranno fare la differenza.

Preston (3-5-2): Iversen, Gibson, Lindsay, Storey, Vukcevic, Armstrong, Whiteman, Devine, Small, Smith, Osmajic. Allenatore: Paul Heckingbottom

Southampton (3-4-3): Bazunu, Harwood-Bellis, Wood, Quarshie, Welington, Downes, Jander, Manning, Azaz, Scienza, Armstrong. Allenatore: Tonda Eckert

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