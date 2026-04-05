Lo streaming gratis della gara Pro Patria-Triestina: dove vedere comodamente la partita in diretta tv live grazie a BET365

Carmine Panarella 5 aprile 2026 (modifica il 5 aprile 2026 | 08:52)

Il Girone A di Serie C propone un match cruciale per la lotta salvezza: Pro Patria-Triestina, in programma lunedì 6 aprile alle ore 14:30. La Pro Patria, diciannovesima con 19 punti, cerca punti vitali per avvicinarsi alla zona salvezza, mentre la Triestina, ultima a quota 8 punti, è alla disperata ricerca di risultati per risalire la classifica e allontanarsi dalla retrocessione diretta. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il momento delle due squadre — La Pro Patria, allenata da Leandro Greco, si presenta con un 3-4-1-2 volto a bilanciare copertura difensiva e creatività offensiva. Bagatti e Mastroianni guideranno l’attacco, cercando di sfruttare le poche occasioni e di mettere pressione alla difesa avversaria. Con 19 punti, i padroni di casa puntano a conquistare punti fondamentali per allontanarsi dalla zona retrocessione.

La Triestina, guidata da Geppino Marino, risponde con un 5-3-2 molto coperto, concentrandosi su ordine difensivo e ripartenze. Ionita e Kljajic saranno i riferimenti offensivi, chiamati a concretizzare le opportunità e a dare ossigeno alla classifica degli ospiti. Con 8 punti, la squadra cerca un risultato positivo per non compromettere ulteriormente la stagione.

Le probabili formazioni di Pro Patria-Triestina — Si prevede una partita molto tattica, con la Pro Patria pronta a costruire gioco attraverso il centrocampo e cercare spazi per i propri attaccanti, mentre la Triestina punterà sulla difesa compatta e sulle ripartenze rapide. La gestione delle occasioni sarà determinante in un match così delicato per entrambe le squadre.

Pro Patria (3-4-1-2): Rovida, Reggiori, Masi, Motolese, Dimarco, Ferri, Munno, Citterio, Bagatti, Mastroianni, Udoh. Allenatore: Leandro Greco

Triestina (5-3-2): Matosevic, Silvestro, Moretti, Silvestri, Anzolin, D'Amore, Crnigoj, Jonsson, Ionita, Kljajic, Faggioli. Allenatore: Geppino Marino